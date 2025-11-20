Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Семикаракорском районе

После гибели двухлетнего ребенка при пожаре в Семикаракорском районе следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что на момент возникновения пожара малолетний ребенок находился в доме без присмотра взрослых.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ЧП случилось вечером 19 ноября. Площадь возгорания составила 4 кв.м., огонь повредил комнату и мебель в доме. Пожар удалось потушить до прибытия специалистов.

Мария Хоперская