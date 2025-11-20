Уиткофф удалил твит про некоего «К» и план США по Украине

Спецпосланник президента США по Украине Стив Уиткофф прокомментировал в соцсети X публикацию Axios о секретном плане США по урегулированию на Украине, но позднее удалил свой твит. Внимание на это обратил телеканал Sky News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США по Украине Стив Уиткофф

Фото: Marco Bello / Reuters Спецпосланник президента США по Украине Стив Уиткофф

Фото: Marco Bello / Reuters

Господин Уиткофф в ответ на публикацию о тайных переговорах написал: «Должно быть, он получил это от К...». Как считает Sky News, чиновник «явно думал, что отправляет личное сообщение», но в итоге удалил свой пост. Телеканал уточняет, что под «К» мог подразумеваться глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

По информации Axios, мирный план состоит из 28 пунктов. Он включает четыре основные составляющие, посвященные условиям установления мира, гарантиям безопасности, безопасности в Европе и будущим отношениям США с Россией и Украиной. Axios уточнял, что господин Уиткофф обсудил план с главой РФПИ, когда тот приезжал в Майами в октябре. Financial Times также писала, что США разрабатывают план вместе с Россией. По данным The Washington Post, Украина считает невыполнимыми некоторые пункты плана.

