FT: США и РФ предложили запретить размещать иностранные войска на Украине

План, который разрабатывают Белый дом и российские официальные лица, предусматривает отказ Киева от размещения иностранных войск на украинской территории, сообщила Financial Times (FT). Кроме того, согласно документу, Москва и Вашингтон хотят добиться того, чтобы Киев больше не получал западное оружие ракеты большого радиуса действия, с помощью которого Украина могла бы наносить удары вглубь России.

Вместе с этим план, по данным FT, предусматривает отказ Украины от Донбасса, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев, а также прекращение помощи Украине со стороны США. Кроме того, Россия и США могут потребовать признание русского языка официальным государственным на Украине и предоставление официального статуса местному отделению Русской православной церкви. По словам собеседников FT, документ все еще находится в разработке. Одним из его авторов был глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отмечает издание.

Предложение было передано Киеву на этой неделе специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом, который встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Майами.

Подробнее — в материале «Ъ» «В США вспомнили про украинское урегулирование».