Четыре пассажирских поезда задержаны из-за возгорания вагонов-цистерн на СвЖД

Четыре пассажирских поезда задерживаются из-за возгорания в вагонах-цистернах грузового поезда на участке Шамары-Кордон, сообщили в СвЖД. Речь идет о составах №92 Москва – Северобайкальск, №70 Москва – Чита, №9 Владивосток – Москва и №803 Екатеринбург – Пермь.

Задержанные поезда будут следовать по следующим маршрутам:

поезд №9 Владивосток – Москва будет следовать через станции Рассоленко и Чусовская, возвращаясь на основной маршрут в Перми.

Поезда №70 и №92 будут направлены через Чусовскую и Нижний Тагил, возвращаясь на основной маршрут в Екатеринбурге.

Пассажиры поезда №803 Екатеринбург – Пермь будут доставлены до Перми на поезде №9 Владивосток – Москва.

Изменения маршрутов коснется поездов №146 Санкт-Петербург – Челябинск, №10 Москва – Владивосток и №14 Санкт-Петербург – Новокузнецк, которые будут следовать через Чусовскую и Нижний Тагил.

Маршрут поезда №7177/7178 Шаля – Кордон – Шаля сокращен до станции Вогулка.

Возгорание трех вагонов-цистерн с газовым конденсатом произошло 19 ноября в 17:43. К месту происшествия были направлены два пожарных поезда. По факту инцидента организована доследственная проверка.

Полина Бабинцева