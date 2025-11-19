На Свердловской железной дороге ликвидировали открытое горение вагонов-цистерн

Спасатели ликвидировали открытое горение вагонов-цистерн на перегоне Шамары – Кордон Свердловской железной дороги, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Площадь возгорания составила 1000 кв. м. В результате происшествия пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В настоящий момент продолжаются аварийно-восстановительные работы. На месте работают 91 специалист и 24 единицы техники.

«Денис Паслер отметил профессионализм работников профильных служб, которые оперативно отцепили уцелевшие цистерны и приступили к ликвидации последствий возгорания, что позволило остановить распространение огня»,—говорится в сообщении.

Специалисты отбуксировали 63 цистерны, в восьми из которых продолжается догорание газового конденсата. Одна цистерна, опрокинувшаяся в кювет, не загорелась.

Пожар произошел вечером 19 ноября. По факту инцидента была организована доследственная проверка. Пассажирские поезда были направлены в объезд.

Полина Бабинцева