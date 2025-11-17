Трамп выступил за публикацию материалов дела Эпштейна

Президент США Дональд Трамп призвал членов Республиканской партии в Конгрессе проголосовать за раскрытие материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна. Господин Трамп заявил, что «скрывать нечего» и пришло время «уйти от этой демократической мистификации, устроенной радикальными левыми безумцами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Как написал президент США в соцсети Truth Social, «Эпштейн ранее никого не волновал», но демократам понадобилось отвлечь внимание от достижений республиканцев. Необходимость публикации материалов он также связал с тем, что некоторых членов Республиканской партии «сейчас используют», а «ловушка» Эпштейна является «проклятием для демократов, а не для нас».

Голосование за обнародование документов может пройти уже на этой неделе, пишет Associated Press.

12 ноября демократы из Палаты представителей Конгресса США опубликовали электронные письма Джеффри Эпштейна, из которых следует, что Трамп был осведомлен о действиях бывшего финансиста. В Белом доме в ответ заявили, что демократы пытаются отвлечь внимание американской общественности от последствий шатдауна.

Во время президентской кампании Дональд Трамп обещал обнародовать материалы дела Джеффри Эпштейна, но после вступления в должность изменил позицию. Впоследствии некоторые члены Республиканской партии начали критиковать Трампа, призывая опубликовать файлы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Письма, которых Трамп не ждал».

Влад Никифоров