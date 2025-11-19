Рейтинг одобрения Трампа упал из-за дела Эпштейна и высоких цен в США

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев упал до 38%, самого низкого значения с момента его второй инаугурации. Это следует из опроса компании Ipsos и агентства Reuters. Это не самая низкая оценка деятельности господина Трампа — в первый президентский срок его рейтинг падал до 33%.

Показатель снизился на два процентных пункта по сравнению с опросом Reuters/Ipsos, проведенным в начале ноября. Люди недовольны тем, что господин Трамп пытался помешать публикации материалов уголовного дела финансиста и осужденного педофила Джеффри Эпштейна. Люди указывали на это даже несмотря на то, что позже президент изменил позицию по этому вопросу и призвал их опубликовать.

Вместе с тем, по мнению многих американцев, администрация президента не справляется с исторически высокой инфляцией: с этим согласны около 65% респондентов, включая каждого третьего сторонника Республиканской партии.

В опросе поучаствовали 1017 взрослых американцев. Погрешность составила около 3 п. п. В начале президентского срока рейтинг одобрения Дональда Трампа составлял 47%. Джо Байден заканчивал свой президентский срок с одобрением в 38%.