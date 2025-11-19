В Ростове-на-Дону наблюдается спрос на коммерческие площади до 100 «квадратов»

На сегодняшний день в Ростове-на-Дону наблюдется устойчивый спрос на коммерческие площади до 100 кв. м. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал директор федеральной риэлторской компании «Этажи» в Ростове-на-Дону Андрей Иванов. По его словам, понимая эту потребность покупателей и арендаторов, девелоперы целенаправленно создают соответствующие планировочные решения, что позволяет полностью удовлетворить потребности малого и среднего бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Благодаря продуманной политике застройщиков, в новых жилых комплексах города не возникает дефицита коммерческих помещений. Девелоперы научились точно прогнозировать потребности будущих предпринимателей и создают сбалансированное предложение, соответствующее реальному спросу»,— говорит господин Иванов.

Он также отмечает, что наиболее востребованные объекты коммерческой недвижимости в городе сосредоточены в новых жилых комплексах с высокой плотностью заселения, а также — в районах с развитой инфраструктурой и местах с хорошей транспортной доступностью и пешеходным трафиком.

По данным ростовских «Этажей», стоимость продажи коммерческих помещений в спальных районах начинается от 180 тыс. руб. за кв. м, в центральных районах — 350-400 тыс. руб. за кв. м. Что касается аренды коммерческих помещений, то ее стоимость варьируется от 800 до 2500 руб. за кв. м в месяц.

«Наблюдается интересная закономерность: несмотря на более высокий трафик в центральных районах, коммерческие помещения в спальных районах часто показывают лучшую окупаемость за счет меньшей конкуренции и стабильного спроса со стороны местных жителей»,— говорит Андрей Иванов.

Он также отмечает, что рынок коммерческой недвижимости формата «у дома» в Ростове-на-Дону демонстрирует устойчивый рост, и риэлторы прогнозируют сохранение этой тенденции. «По нашим прогнозам, на ближайший год будет наблюдаться рост спроса на помещения площадью 50-150 кв. м, стабильность арендных ставок с потенциалом умеренного роста и повышение инвестиционной привлекательности объектов»,— резюмирует руководитель риэлторской компании.

Дмитрий Михеенко