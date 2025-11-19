Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко утвердил изменения в устав Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), согласно которым пункт о процедуре проведения выборов ректора был признан «утратившим силу». Согласно приложению к приказу ведомства, опубликованного на сайте вуза, руководитель организации будет назначаться федеральным Минздравом из числа кандидатур, согласованных аттестационной комиссией самого ведомства. «После назначения ректора университета Министерство заключает с ним трудовой договор на срок до пяти лет»,— говорится в документе.

Михаил Мурашко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Мурашко также увеличил предельный срок пребывания в должности ректора УГМУ — с 65 до 70 лет. Как сказано в прежней версии устава, Минздрав мог продлить срок пребывания ректора в должности до достижения им 70-летия только по представлению ученого совета вуза.

Михаил Мурашко отменил прямые выборы ректора УГМУ сразу после отставки главы вуза Ольги Ковтун в связи с достижением ей предельного возраста пребывания в должности. Устав университета предполагал, что ученый совет УГМУ направит список заявившихся претендентов на руководящий пост в Минздрав, и после согласования в организации объявят конференцию по выборам ректора. Кандидаты должны были выступить с программами по развитию вуза и ответить на вопросы собравшихся. Решить, кто по итогу возглавит вуз, должны были в ходе тайного голосования делегаты — студенты, преподаватели и другие представители вуза. Должность ректора предполагалась для кандидата, получившего поддержку более 50% участников собрания.

Как сообщили «Ъ-Урал» в УГМУ, Михаил Мурашко в октябре назначил экс-директора Уральского научного исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) Юрия Семенова на должность и.о. ректора, 10 ноября — утвердил главой вуза. В университете добавили, что господина Семенова представители в должности ректора 12 ноября на расширенном совещании с сотрудниками УГМУ, на котором «присутствовали другие претенденты на должность»: на тот момент первый проректор Татьяна Бородулина, проректор по образовательной деятельности вуза Алексей Ушаков и заместитель директора по научной работе Центра специализированных видов медицинской помощи Уральского институт травматологии и ортопедии Кирилл Бердюгин.

«В ходе этих мероприятий не поступило заявлений о несогласии с назначением. Участие Юрия Семенова было сопровождено официальными поздравлениями от присутствующих»,— добавили в УГМУ.

На следующий день после представления, 13 ноября, господин Семенов обновил ректорат университета.

УГМУ — один из крупнейших медицинских университетов России. По оценке агентства RAEX на 2025 год, вуз находится на 93 месте в сотне лучших университетов страны. В УГМУ учится более 7 тыс. студентов, ординаторов, аспирантов и слушателей, в состав учебной организации входит 58 кафедр на восьми факультетах.

Василий Алексеев