УГМУ ждет новый ректор

Ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун не вошла в число кандидатов на должность главы вуза, выборы которого состоятся этой осенью. По данным «Ъ-Урал», вероятнее всего ее на этом посту сменит директор Уральского научного исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) Юрий Семенов. По мнению эксперта, для решения проблемы нехватки медиков в свердловских муниципалитетах новому ректору предстоит провести «колоссальную работу» по ротации кадров внутри вуза.



Ольга Ковтун спустя семь лет руководства УГМУ уйдет в отставку после конференции по выборам главы вуза этой осенью, следует из выписки протокола заседания ученого совета организации. Смена реактора связана с достижением госпожой Ковтун предельного возраста для дальнейшего управления вузом — в октябре ей исполнится 70 лет.

УГМУ является одним из крупнейших медицинских университетов России. По данным агентства RAEX на 2025 год, организация входит в сотню лучших вузов страны (занимает 93-ю позицию в рейтинге). Всего в УГМУ обучаются более 7 тыс. студентов, ординаторов, аспирантов и слушателей на 58 кафедрах восьми факультетах и отделения 40 клинических базах в лечебно-профилактических учреждениях, НИИ медицинского профиля, органах и учреждениях Роспотребнадзора, аптеках Екатеринбурга и Свердловской области.

Ученый совет УГМУ утвердил кандидатами на должность ректора четырех человек. Ими стали первый проректор университета Татьяна Бородулина, проректор по образовательной деятельности вуза Алексей Ушаков, заместитель директора по научной работе Центра специализированных видов медицинской помощи Уральского институт травматологии и ортопедии Кирилл Бердюгин и директор Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) Юрий Семенов. По словам источника «Ъ-Урал», последний имеет наибольшие шансы занять пост ректора УГМУ. Собеседник добавил, что господин Семенов, в отличие от других кандидатов, лично знаком с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артемом Жогой.

«Он (господин Жога – "Ъ-Урал") был очень впечатлен тем, как в НИИ ОММ выхаживают детей, какую научную работу проводят его сотрудники. Для полпреда это было открытие, он долго не мог отойти от визита туда, что медицина так далеко шагнула»,— пояснил собеседник.

Юрию Семенову 52 года, Уральский НИИ ОММ он возглавляет с марта 2024 года. До переезда на Средний Урал господин Семенов учился и работал в Челябинской области: с 1987 года трудился санитаром в Тимирязевской участковой больнице, в 1995 году окончил Челябинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», позже прошел подготовку в клинической ординатуре на кафедре акушерства и гинекологии вуза. С 1997 года работал акушером-гинекологом Челябинской городской клинической больницы №10, с 2011 года возглавлял Областной перинатальный центр. В 2019-2022 годах Юрий Семенов занимал пост министра здравоохранения Челябинской области.

Ученый совет УГМУ направил список претендентов на пост ректора в аттестационную комиссию Министерства здравоохранения РФ на согласование в конце августа. После одобрения перечня кандидатов в вузе назначат дату проведения конференции по выборам главы университета. Согласно положению о выборах ректора УГМУ, претенденты презентуют свои программы по развитию вуза студентам, работникам университета и ответят на вопросы собравшихся. В конце выступления делегаты конференции заполнят бюллетени и опустят их в урны для голосования. Ректором сроком на пять лет будет избран кандидат, который получит более 50% голосов работников и студентов УГМУ.

По словам источника «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области, главной задачей нового главы вуза станет решение проблемы «жутчайшего дефицита медицинских кадров» в муниципалитетах.

«Подготовка специалистов и их целевое распределение. Ситуация на данный момент не патовая, медики есть, но хочется, чтобы это были молодые, хорошие, перспективные и умные ребята»,— пояснил собеседник.

Для достижения поставленных задач новому ректору УГМУ предстоит провести «колоссальную работу» по поиску кадров для «воспитания звезд-оригиналов из научных работников, которыми славился университет», считает врач, экс-президент Ассоциации региональных медицинских страховщиков «Территория» Максим Стародубцев. «Человек получит в руки тяжелое и запущенное хозяйство, для изменения в котором нужно не только мужество, но и энергия. В первую очередь это кадровая работа — предстоит переговорить с начальниками кафедр, ассистентами, произвести замены. Это не быстро, академическая научная среда консервативна, что потребует серьезной менеджерской работы»,— пояснил эксперт.

Василий Алексеев