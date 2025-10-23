Директор Уральского НИИ ОММ Юрий Семенов возглавил УГМУ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о назначении директора Уральского научного исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) Юрия Семенова исполняющим обязанности ректора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ). Как сообщили в пресс-службе вуза, новый руководитель уже выступил перед коллективов.

Фото: Олег Каргаполов Юрий Семенов

Фото: Олег Каргаполов

«Перед нами стоят масштабные задачи по сохранению и развитию всего лучшего, что создано коллективом вуза. Мы продолжим курс на укрепление научного потенциала, развитие образовательных программ и повышение качества медицинского образования»,— заверил господин Семенов.

Юрий Семенов возглавлял Уральский НИИ ОММ с марта 2024 года. До переезда на Средний Урал он учился и работал в Челябинской области: с 1987 года трудился санитаром в Тимирязевской участковой больнице, в 1995 году окончил Челябинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», позже прошел подготовку в клинической ординатуре на кафедре акушерства и гинекологии вуза. С 1997 года работал акушером-гинекологом в Челябинской городской клинической больницы №10, с 2011 года возглавлял Областной перинатальный центр. В 2019-2022 годах занимал пост министра здравоохранения Челябинской области.

Экс-ректор Ольга Ковтун, которая возглавляла УГМУ с 2018 года, покинула должность в связи с достижением предельного возраста для дальнейшего управления вузом — 22 октября ей исполнилось 70 лет. В университете были объявлены выборы на пост руководителя, на которые в качестве кандидатов заявились четыре человека: первый проректор Татьяна Бородулина, проректор по образовательной деятельности Алексей Ушаков, заместитель директора по научной работе Центра специализированных видов медицинской помощи Уральского институт травматологии и ортопедии Кирилл Бердюгин и Юрий Семенов.

Ученый совет УГМУ направил список претендентов в аттестационную комиссию Миниздрава РФ на согласование в августе. После одобрения перечня в вузе назначат дату проведения конференции по выборам главы университета. Претенденты презентуют свои программы по развитию вуза и ответят на вопросы студентов и преподавателей. В конце выступления делегаты конференции выберут главу УГМУ в ходе тайного голосования. Ректором сроком на пять лет будет избран кандидат, который получит поддержку более 50% участников собрания.

УГМУ является одним из крупнейших медицинских университетов России. По данным агентства RAEX на 2025 год, организация входит в сотню лучших вузов страны (занимает 93-ю позицию в рейтинге). Всего в УГМУ обучаются более 7 тыс. студентов, ординаторов, аспирантов и слушателей на 58 кафедрах восьми факультетах и отделения 40 клинических базах в лечебно-профилактических учреждениях, НИИ медицинского профиля, органах и учреждениях Роспотребнадзора, аптеках Екатеринбурга и Свердловской области.

О вероятном назначении Юрия Семенова и.о. ректора УГМУ стало известно в начале сентября. Источник «Ъ-Урал» отмечал, что директор Уральского НИИ ОММ, в отличие от других кандидатов, лично знаком с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артемом Жогой. «Он (господин Жога – "Ъ-Урал") был очень впечатлен тем, как в НИИ ОММ выхаживают детей, какую научную работу проводят его сотрудники. Для полпреда это было открытие, он долго не мог отойти от визита туда, что медицина так далеко шагнула»,— пояснил тогда собеседник.

