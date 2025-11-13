Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Юрий Семенов утвердил новый состав ректората УГМУ

Ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Юрий Семенов спустя три дня после назначения утвердил обновленный состав руководства вуза, сообщили в пресс-службе организации. По словам господина Семенова, новая управленческая команда должна укрепить научно-технологический потенциал университета, развить исследовательскую и инновационную деятельность и интеграцию образования, науки и медицинской практики в единое пространство биомедицинского прогресса.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, в обновленный состав ректората вошли:

  • Первый проректор Евгений Ванин;
  • Проректор по образовательной деятельности Алексей Ушаков;
  • Проректор по научно-исследовательской и инновационной деятельности Оксана Мелкозерова;
  • Проректор по экономике и финансам Вероника Мишанина;
  • Проректор по перспективному развитию и международной деятельности Михаил Флягин;
  • Проректор по молодежной политике и воспитательной работе Регина Хлынова;
  • Проректор по управлению имущественным комплексом Александр Осипов.

«Главная цель — сделать университет мощным научно-технологическим центром, способным не только готовить квалифицированных специалистов, но и формировать инновационные решения для здравоохранения страны»,— призвал коллег Юрий Семенов.

Юрий Семенов исполнял обязанности ректора УГМУ с октября, сменив на посту Ольгу Ковтун. Она руководила университетом с 2018 года и ушла в отставку в связи с достижением предельного возраста для дальнейшего управления вузом — 70 лет. В понедельник, 10 ноября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко утвердил господина Семенова ректором УГМУ. Вопрос о том, состоялись ли выборы главы университета, в вузе «Ъ-Урал» комментировать не стали.

Юрий Семенов с 1987 года работал санитаром в Тимирязевской участковой больнице (Челябинская область), в 1995 году окончил Челябинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», затем поступил в клиническую ординатуру на кафедре акушерства и гинекологии. С 1997 года работал акушером-гинекологом в Челябинской городской клинической больнице №10. В 2011 году господин Семенов возглавил Областной перинатальный центр (ОПЦ) Челябинска, с 2019 года занимал должность министра здравоохранения Челябинской области, в 2022 году был вновь назначен главным врачом ОПЦ региональной столицы. С марта 2024 года по октябрь 2025-го руководил Уральским научным исследовательским институтом охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ).

УГМУ — один из крупнейших медицинских университетов России. По оценке агентства RAEX на 2025 год, вуз находится на 93 месте в сотне лучших университетов страны. В УГМУ учится более 7 тыс. студентов, ординаторов, аспирантов и слушателей, в состав учебной организации входит 58 кафедр на восьми факультетах.

Василий Алексеев

