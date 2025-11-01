На Кубани количество производителей плодов, ягод и специй выросло на 3,5%

В Краснодарском крае, по данным на октябрь 2025 года, количество плодоводов (ИП и юридических лиц), выращивающих фрукты и ягоды, виноград, тропические, субтропические, цитрусовые, семечковые, косточковые, масличные культуры, орех, специи, а также культуры для производства напитков, увеличилось в сравнении с октябрем 2024 года на 3,5% — до 1366 организаций. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, выручка юридических лиц в этой сфере в 2024 году достигла 34,3 млрд руб., что на 8,6% превышает аналогичный показатель 2023 года.

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, развитие садоводства в крае создает мультипликативный эффект развития многих сопутствующих производств и наукоемких услуг. Важнейшим направлением развития отрасли плодоводства является результативное функционирование системы отечественного питомниководства. На Кубани работают 30 питомников, занимающихся выращиванием сертифицированного посадочного материала семечковых, косточковых и ягодных культур для промышленного садоводства. Площадь закладки питомников ежегодно составляет около 220 га. «В 2024 году питомниководы края вырастили 6,5 млн сертифицированных саженцев плодовых культур. Это в пять раз больше, чем в 2006 году, когда в крае произвели всего 1,3 млн таких саженцев»,— отметили в ведомстве.

В промышленных посадках Краснодарского края, по данным министерства, используется около 4 млн штук саженцев плодовых культур. Также питомниководы продают посадочный материал хозяйствам населения внутри края и в соседние регионы.

Маргарита Синкевич