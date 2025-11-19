Минэнерго Сербии: Россия ведет переговоры о продаже доли в NIS третьей стороне

Российские владельцы готовы продать третьей стороне контрольный пакет компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом сообщила министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович. Ранее глава Минэнерго Сербии уже допускала такую возможность.

По словам министра, российская доля в NIS составляет 56,15%. Потенциальный покупатель не раскрывается, так как «речь идет о деловых переговорах серьезных компаний», сказала госпожа Джедович-Ханданович (цитата по «РИА Новости»).

«Пока они не будут завершены ... об этом несерьезно говорить», — добавила министр.

В начале октября санкции США против NIS вступили в силу. Сегодня NIS сообщила, что снова запросила у США разрешения работать под санкциями.