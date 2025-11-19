Сербская NIS запросила у США разрешения работать под санкциями

«Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) запросила у Минфина США лицензию, которая позволит компании работать во время переговоров о смене собственника. Об этом сообщила пресс-служба NIS. США потребовали полного выхода российских акционеров из NIS для снятия с нее санкций.

Запрос был направлен 18 ноября в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. 14 ноября американская сторона одобрила проведение переговоров акционеров о смене собственника NIS. Лицензия действует до 13 февраля 2026 года.

США ввели санкции против NIS в начале 2025 года. Ограничения вступили в силу в октябре. В числе совладельцев НПЗ — «Газпром нефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%). 11 ноября глава Минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что российские владельцы NIS готовы продать долю третьей стороне.

