Белград остался без лицензии

США, несколько месяцев дававшие отсрочку от санкций сербской NIS, не продлили действие лицензии. Это лишает компанию, основным владельцем которой выступает «Газпром нефть», возможности покупать нефть и продавать нефтепродукты за рубежом. Об остановке работы с NIS уже заявил хорватский оператор нефтепровода JANAF — единственный поставщик сырья для НПЗ в Сербии. NIS может помочь или решение США о выводе из-под санкций, либо выход российских акционеров из ее капитала, считают эксперты.

Сербская NIS, 44,85% в которой принадлежит «Газпром нефти», сообщила 9 октября, что не смогла получить специальную лицензию Минфина США, выводящую компанию из американского SDN-списка. Документ разрешал компании и ее дочерним предприятиям вести бизнес, исполнять обязательства по договорам, передавать долговые обязательства лицам не из США. Санкции в отношении NIS были введены еще 10 января, но начало их действия несколько раз переносилось. В конце сентября США очередной датой начала применения ограничительных мер назначили 8 октября.

NIS — одна из крупнейших нефтекомпаний в Юго-Восточной Европе. Среди активов — НПЗ в Панчево и сеть из порядка 400 АЗС. По итогам первой половины 2025 года добыча составила 556 тыс. тонн нефтяного эквивалента, переработка — 1,67 млн тонн. В число акционеров также входят находящееся под управлением «Газпром капитала» АО «Интэлидженс» (11,3%) и Республика Сербия (29,87%). «Интэлидженс» получил эту долю в конце сентября, прежде 11,3% владел «Газпром», сокративший пакет до одной акции.

Как поясняет советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин, при отсутствии специальной лицензии компания фактически лишается возможности использовать американскую финансовую инфраструктуру и сталкивается с рисками прекращения сотрудничества со стороны международных контрагентов, даже если формально они не являются лицами США.

Об остановке работы с NIS уже заявил хорватский оператор Адриатического нефтепровода JANAF — единственный поставщик сырья на сербский НПЗ. Хотя власти США дали возможность хорватской JANAF продолжить деятельность в обычном режиме до 15 октября 2025 года. По контракту с NIS, оператор должен поставить с 2024 года до 31 декабря 2026 года по нефтепроводу из Хорватии 10 млн тонн нефти. Министр экономики и устойчивого развития страны Анте Шушняр сообщил телеканалу HRT, что для решения проблемы обеспечения нефтью НПЗ Хорватия может войти в капитал NIS, с которой у JANAF последние 40 лет были тесные связи.

В NIS подчеркнули, что пока располагают достаточными запасами нефти для переработки и обеспечивают регулярное снабжение АЗС. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что перебоев со снабжением нефтепродуктами из-за санкций США против NIS не будет до Нового года. По его данным, в резервах страны находится 342 тыс. тонн дизтоплива, свыше 66 тыс. тонн бензина и годовой запас мазута.

Президент Сербии Александр Вучич о ситуации вокруг NIS, 9 октября: «Мы попросим наших русских друзей еще раз поразмыслить о последствиях для Сербии и попытаться вместе с нами найти решение».

Управляющий партнер в России адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая отмечает, что санкции США носят экстерриториальный характер, то есть любой партнер NIS, работающий с долларом или имеющий активы в США, рискует попасть под вторичные ограничения. Процедура исключения из SDN-списка, напоминает она, возможна через подачу петиции в OFAC (управление Минфина США по контролю за иностранными активами).

По словам госпожи Заброцкой, для успеха NIS должна показать, что причины включения устранены: например, доля «Газпром нефти» снижена и составляет менее 50% или изменены контроль и структура управления. Для победы потребуется и политическая поддержка Белграда, добавляет юрист, но даже при активной работе с OFAC процедура занимает месяцы, иногда год. По ее мнению, NIS может искать обходные решения, например, расчеты в национальных валютах или сотрудничество с банками, не работающими в долларовой зоне. Но такие схемы неизбежно сокращают число партнеров и повышают трансакционные издержки, отмечает Анна Заброцкая.

Ситуация у NIS довольно сложная, так как закупка нефти из-за санкций почти невозможна: расчеты в долларах остановлены, а контрагенты, в том числе из России, будут опасаться работать с компанией из SDN-списка, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, когда запасы нефти будут переработаны, NIS будет вынуждена покупать нефтепродукты для обеспечения внутреннего рынка Сербии, что повлечет дополнительные трудности.

Импорт в любом случае будет дороже, а государство недополучит существенную часть доходов, которые приносила в бюджет NIS, указывает господин Юшков. Выходом из ситуации, по словам эксперта, может стать национализация компании или продажа стороннему инвестору. Но, добавляет он, Белград не готов платить рыночную цену за актив, а российские акционеры вряд ли согласятся продавать по низкой стоимости с учетом вложенных в модернизацию НПЗ средств.

Ольга Мордюшенко