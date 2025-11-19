Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сочинская таможня усилила контроль за ввозом фруктов из Абхазии

Сочинская таможня фиксирует рост нарушений при ввозе сельскохозяйственной продукции из Республики Абхазия. По данным ведомства, через таможенный пост МАПП Адлер с начала сезона ввезено 7 тыс. тонн плодоовощной продукции, из которых более 5 тыс. тонн составили мандарины.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Увеличение объемов поставок сопровождается ростом случаев несоблюдения требований: нарушители не предоставляют разрешительные и сопроводительные документы, а также игнорируют установленные ограничения. В основном правонарушения выявляются среди физических лиц, перемещающих продукцию на личном транспорте.

На прошлой неделе при досмотре легкового автомобиля сотрудники таможни обнаружили около 500 кг мандаринов, размещенных в салоне и багажнике. Владельцу товара не удалось предъявить документы, подтверждающие законность ввоза. С учетом объема было принято решение не относить продукцию к категории товаров для личного пользования, ввоз запрещен, нарушитель привлечен к административной ответственности.

С октября по настоящее время по аналогичным фактам возбуждено 44 административных дела. Всего выявлено свыше 1 тонны цитрусовых, перемещенных с нарушением таможенного законодательства.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте наблюдается самая масштабная за последние годы вспышка средиземноморской плодовой мухи — опасного карантинного вредителя, уничтожающего урожай более чем 200 культур. В отдельных районах повреждено до 100% плодов цитрусовых, что привело к значительным потерям, для борьбы с которыми ученые рекомендуют комплекс защитных мер, включая обработку инсектицидами.

Мария Удовик

