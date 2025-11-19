Конфликт с Китаем может обойтись Японии в $14 млрд в год

Дипломатический конфликт с Китаем, вызванный высказываниями премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване, может дорого обойтись Японии. Так, по подсчетам Nomura Research Institute, один только бойкот со стороны китайских туристов выльется для японской экономики в потерю 2,2 трлн иен ($14,2 млрд) в год, сообщает Reuters. 7 ноября Санаэ Такаити заявила в парламенте, что кризис вокруг Тайваня может представлять для Японии «экзистенциальную угрозу» и что таковая может вынудить Токио реализовать свое право на самооборону. Эти слова вызвали крайне негативную реакцию в Пекине. Государственные авиакомпании Китая предложили клиентам бесплатную отмену брони на рейсы в Японию, после того как китайские власти предостерегли граждан от поездок в недружественную страну.

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, на долю туризма приходится около 7% от ВВП Японии и в последние годы он является основным двигателем роста. Согласно официальным данным, на долю туристов из материкового Китая и Гонконга приходится примерно пятая часть всех прибывающих в страну. East Japan International Travel Service, небольшая токийская фирма, специализирующаяся на турах для китайских туристов, сообщила, что уже потеряла 80% бронирований на оставшуюся часть года.

Сегодня же стало известно, что Китай вновь вводит запрет на импорт морепродуктов из Японии. Тот действовал с августа 2023 года и был возобновлен за день до заявления госпожи Такаити о Тайване.

Как слова премьера Такаити о Тайване поссорили Пекин и Токио — в обзоре иностранной прессы от «Ъ».

Кирилл Сарханянц