«Китай использует экономические рычаги в качестве дубинки против Японии»

Разрастающийся конфликт между Пекином и Токио находится в центре внимания мировых медиа. Эксперты опасаются дальнейшей эскалации и удивляются беспечности нового премьер-министра Японии, слова которой стали причиной противостояния.

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

У Японии нет ни морального, ни юридического права «защищать» Тайвань

Конфликт между Японией и Китаем может не ограничиться локальной стычкой. Он способен втянуть другие страны, включая США, и быстро перерасти в полномасштабный конфликт с невообразимыми последствиями… Народ Японии, который уже проходил ужасы войны, не должен подчиняться прихотям лидеров, которые, похоже, больше заинтересованы в показухе, чем в защите своих граждан.

Растут опасения о разрыве отношений Японии и Китая после заявлений о Тайване

Опасения, что отношения Токио и Пекина пойдут по нисходящей, усилились в воскресенье после того, как Китай призвал своих граждан воздержаться от поездок в Японию в ближайшее время... Китай уже давно использует экономические рычаги в качестве дубинки против Японии... Пока неясно, продолжит ли Китай нападки на Японию, но намеки на то, что Пекин готов наращивать ответные меры, уже есть.

Защита Тайваня вызывает серьезное охлаждение между Японией и Китаем

А она вообще задумывалась о последствиях своих слов? Тайваньский вопрос — очень щепетильная тема. Особенно для женщины-лидера, которая делает только первые шаги во главе Японии и которая к тому же меньше трех недель назад уверяла главу КНР Си Цзиньпина, что «стабильные и конструктивные отношения» между двумя странами очень важны.

Новый премьер-министр — не первая, кто высказывается о возможности кризиса на острове. Но она единственная, кто сделал это в качестве главы правительства, к тому же в нижней палате парламента. Ее предшественники были более предусмотрительны.

Китай эскалирует конфликт с Японией, переходя к патрулированию островов и предупреждению граждан

Взаимоотношения Китая и Японии на протяжении десятилетий неоднократно переживали периоды обострений, причиной которых становились в основном зверства, совершенные японской армией в Китае… Заявления, сделанные госпожой Такаити 7 ноября в парламенте, это не какой-то значительный пересмотр многолетней позиции Японии в вопросе поддержки Тайваня. Но они расходятся с прежней политикой Японии, которая старалась избегать любых прямых упоминаний этого острова в контексте «ситуаций, угрожающих выживанию» страны,— такая классификация ситуации, согласно японским законам, допускает развертывание вооруженных сил Японии.

Конфликт Китая и Японии углубляется

Два дня назад посольство Китая в Токио рекомендовало гражданам избегать поездок в Японию, поскольку якобы существуют «серьезные риски для их безопасности»… Это может ударить по туризму в Японии, где в прошлом году побывали почти 7 млн китайцев, и они составили примерно пятую часть всех иностранных туристов в стране… Министерство образования Китая также призвало студентов, которые планировали учиться в Японии, «внимательно продумать» свою учебу, обосновав это тем, что преступления в отношении граждан Китая в последнее время якобы участились и растут риски для их безопасности. И в этом случае никаких доказательств приведено не было.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц