Китайские авиалинии предложили бесплатную отмену брони на рейсы в Японию

Китайские государственные авиакомпании начали предлагать пассажирам бесплатную отмену брони на рейсы в Японию, сообщает Nikkei. Это очередная реакция китайских властей на высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване.

На прошлой неделе Санаэ Такаити заявила в парламенте, что кризис вокруг Тайваня может представлять для Японии «экзистенциальную угрозу» и что таковая может вынудить Токио реализовать свое право на самооборону. Эти слова вызвали негативную реакцию в Пекине.

Три крупные авиакомпании — Air China, China Southern Airlines и China Eastern Airlines — заявили в субботу, что до конца года их клиенты смогут бесплатно отменить бронь на рейсы в Японию или обменять билеты на рейсы в другие страны.

Как отмечает Nikkei, японская сторона пока не зафиксировала ни одного случая отмены поездки со стороны китайских туристов. All Nippon Airways и Japan Airlines заявили, что по состоянию на субботу отмен не было. Лоукостер Spring Japan, специализирующийся на рейсах в Китай, также заявил, что «не заметил каких-либо существенных изменений в бронированиях».

