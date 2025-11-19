На Запорожской АЭС возобновила работу высоковольтная линия «Днепровская»

На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия электропередачи «Днепровская». Это одна из двух высоковольтных линий внешнего энергоснабжения АЭС, она не работала с 14 ноября.

Сейчас электричество на ЗАЭС поставляют по двум высоковольтным линиям — «Днепровская» и «Ферросплавная -1», сообщила пресс-служба станции. По ее данным, радиационная обстановка на промплощадке АЭС и прилегающей территории остается в норме, а уровень радиационного фона «не превышает естественных природных значений».

На ЗАЭС говорили, что отключение одной из двух питающих станцию линий произошло из-за срабатывания автоматической защиты. По словам директора по коммуникациям АЭС Евгении Яшиной, отключение «Днепровской» произошло со стороны Украины. Точные причины расследует Международное агентство по атомной энергии. 8 ноября к ЗАЭС подключили «Ферросплавную-1», которая не работала с 7 мая. Для ее ремонта Россия и Украина согласовали локальное прекращение огня в районе станции.