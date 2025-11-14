Руководство ЗАЭС проинформирует МАГАТЭ об отключении основной линии питания

Руководство Запорожской атомной электростанции в обязательном порядке сообщит инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении основной линии электропередачи «Днепровская», сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Инспекторы МАГАТЭ будут в обязательном порядке проинформированы о случившемся»,— сказала госпожа Яшина «РИА Новости».

Ранее руководство ЗАЭС сообщило, что линия «Днепровская» была отключена «вследствие срабатывания автоматической защиты». По словам Евгении Яшиной, линия электропередачи отключена со стороны Украины. Причины отключения пока неизвестны, добавила она. Госпожа Яшина также уточнила, что дизельные генераторы постоянно находятся в состоянии готовности к подключению.

С 23 сентября из-за повреждения линии «Ферросплавная-1» Запорожская АЭС работала на дизельных генераторах. Глава «Росатома» Алексей Лихачев тогда говорил, что власти России и Украины при посредничестве МАГАТЭ договорились ввести локальное прекращение огня для ремонта ЛЭП. 23 октября ЗАЭС подключили к линии «Днепровская». 7 ноября в районе станции начало действовать локальное прекращение огня для ремонта линии «Ферросплавная-1».