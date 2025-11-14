На Запорожской АЭС отключилась линия электропередачи

На Запорожской атомной электростанции произошло отключение одной из линий электропередачи, снабжающих станцию. «Вследствие срабатывания автоматической защиты отключена линия электропередачи Днепровская — одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС»,— сообщили в пресс-службе станции. По словам специалистов, сейчас АЭС запитана от линии Ферросплавная-1, персонал контролирует ситуацию.

Все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов» реактора. Радиационный фон на станции и прилегающей территории — без изменений и не превышает естественных фоновых природных значений.

Напомним, 7 ноября вступил в силу договор между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта линии электропередачи Ферросплавная-1, которая была отключена от станции в мае. Внешнее энергоснабжение на станции восстановили в конце октября после ремонта линии электропередачи Днепровская, поврежденной в ходе боевых действий.

Александр Дремлюгин, Симферополь