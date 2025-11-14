Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Запорожской АЭС отключилась линия электропередачи

На Запорожской атомной электростанции произошло отключение одной из линий электропередачи, снабжающих станцию. «Вследствие срабатывания автоматической защиты отключена линия электропередачи Днепровская — одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС»,— сообщили в пресс-службе станции. По словам специалистов, сейчас АЭС запитана от линии Ферросплавная-1, персонал контролирует ситуацию.

Все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов» реактора. Радиационный фон на станции и прилегающей территории — без изменений и не превышает естественных фоновых природных значений.

Напомним, 7 ноября вступил в силу договор между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта линии электропередачи Ферросплавная-1, которая была отключена от станции в мае. Внешнее энергоснабжение на станции восстановили в конце октября после ремонта линии электропередачи Днепровская, поврежденной в ходе боевых действий.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все