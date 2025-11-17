В МАГАТЭ заявили о расследовании причины отключения линии на ЗАЭС

Причина отключения линии «Днепровская» на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) расследуется. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Однако одна из двух внешних линий электропередачи, восстановленных благодаря недавнему ремонту — линия 750 кВ “Днепровская” — снова была отключена в пятницу вечером после срабатывания системы защиты… МАГАТЭ взаимодействует с обеими сторонами, чтобы содействовать своевременному восстановлению линии»,— заявил господин Гросси (цитата по пресс-релизу агентства).

14 ноября в ЗАЭС сообщили, что отключение одной из двух питающих станцию линий произошло из-за срабатывания автоматической защиты. Сейчас Запорожскую АЭС питает линия «Ферросплавная-1». Как сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, отключение «Днепровской» произошло со стороны Украины.

ЗАЭС работала на дизельных генераторах с 23 сентября, поскольку линия «Днепровская» была отключена из-за боевых действий — ее удалось восстановить спустя месяц. Кроме того, 8 ноября к ЗАЭС подключили «Ферросплавную-1», которая была отключена с 7 мая. Для ее ремонта Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в районе станции — договор вступил в силу 7 ноября.