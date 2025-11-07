У Запорожской АЭС введено прекращение огня для ремонта станции

В районе Запорожской АЭС вступило в силу локальное прекращение огня, достигнутое при посредничестве Международного агентства по атомной энергии. Это необходимо для ремонта линии энергоснабжения «Ферросплавная-1», которая была отключена от станции полгода назад. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По словам господина Гросси, Россия и Украина пришли к соглашению «после интенсивных и сложных консультаций», организованных МАГАТЭ. «Обе стороны осознают риски, связанные с длительным отсутствием электроснабжения»,— приводит слова главы агентства пресс-служба МАГАТЭ.

Основные ремонтные работы запланированы на 8 ноября. Ожидается, что «Ферросплавная-1» будет подключена в ближайшие дни. Работы будет контролировать группа МАГАТЭ. «Это еще больше повысит устойчивость станции с точки зрения ядерной безопасности»,— отметил господин Гросси. По его оценкам, ситуация с ядерной безопасностью на станции остается крайне нестабильной.

В конце октября на ЗАЭС было восстановлено внешнее электроснабжение после ремонта высоковольтной линии электропередачи «Днепровская». Она была повреждена в результате боевых действий. Станция месяц работала на резервных дизельных генераторах.

Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Это самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над объектом в марте 2022 года. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»).