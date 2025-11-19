Axios: Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции 19 ноября

Издание Axios утверждает, что встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня не состоится. Reuters накануне сообщило, что 19 ноября господин Уиткофф встретится с господином Зеленским в Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad / File Photo / Reuters Фото: Ammar Awad / File Photo / Reuters

Источники заявили Axios, что «Уиткофф должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил поездку». Издание указывает, что об этом сообщили как американские, так и украинские чиновники. Один из источников Axios также подтвердил, что ранее на этой неделе в Майами Уиткофф встречался с бывшим министром обороны Украины, главой СНБО Рустемом Умеровым. В той же статье Axios писал, что администрация президента США вместе с Москвой разрабатывает план украинского урегулирования.

Также сегодня журналист The Economist Оливер Кэрролл заявил, что Стив Уиткофф не будет проводить переговоры с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Официально об отмене обоих встреч не сообщалось.