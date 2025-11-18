Уиткофф проведет переговоры с Зеленским в Турции 19 ноября

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 19 ноября отправится в Турцию, где планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство Reuters cо ссылкой на турецкий источник.

Фото: Ammar Awad / Reuters Стив Уиткофф

Владимир Зеленский ранее сообщил, что завтра отправится в Турцию, чтобы «активизировать» переговоры и предложить партнерам «наработанные решения», а также возобновить обмен военнопленных.

На прошлой неделе секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров вскоре после визита в Турцию сообщил, что стороны возобновили переговоры по новому обмену пленными. По его словам, Россия планирует освободить 1200 украинцев. Кремль подтвердил, что Москва и Киев ведут экспертные контакты по обмену.

