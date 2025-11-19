Журналист Economist сообщил об отмене встречи Ермака с Уиткоффом в Турции

Переговоры главы офиса президента Украины Андрея Ермака и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа не состоятся, сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл. По его данным, встречу отменили из-за того, что господин Ермак оказался в центре коррупционного скандала на Украине.

«Уиткофф, возможно, не знал о скандале, в который он попадал, соглашаясь на эту встречу»,— написал господин Кэрролл в соцсети X. Официально об отмене встречи двух политиков не сообщалось. По информации украинского издания «Бабель», сейчас Андрей Ермак летит в Лондон для встречи с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным.

Оппозиционные партии Украины сейчас требуют увольнения Андрея Ермака и отставку кабинета премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Они рассчитывают на развал правящей коалиции и поддержку депутатов правящей партии «Слуга народа».

Об участии господина Уиткоффа в переговорах с украинской стороной сообщило сегодня Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, он должен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это, по мнению господина Зеленского, позволит «активизировать» переговоры, а также возобновить обмен военнопленных с Россией.