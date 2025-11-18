Власти ДНР заявили о повреждениях Старобешевской ТЭС после атаки БПЛА

Старобешевская ТЭС в Донецкой народной республике (ДНР) ночью подверглась атаке БПЛА. В результате критически важное оборудование ТЭС получило серьезные повреждения, что привело к перебоям в энергоснабжении, сообщили в администрации городского округа Старобешево. По данным властей, ремонт займет значительное время.

В администрации заявили, что 50% Старобешевского округа осталось без электричества. Не работают котельные, водонасосные станции, не отапливаются жилые дома и социальные объекты. Кроме того, возникли перебои в водоснабжении. «В настоящее время аварийщики переподключают сети. Бригады энергетиков в экстренном порядке работают над переподключением сетей и запуском резервных источников питания»,— прокомментировали власти.

Сегодня утром глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вооруженные силы Украины атаковали энергосистему республики. В результате атаки также повреждена Зуевская ТЭС. По словам господина Пушилина, без света остались 65% потребителей в ДНР.