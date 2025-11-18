В ДНР ввели режим ЧС из-за блэкаута после атак ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за налета украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру. Указ подписал глава республики Денис Пушилин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В результате ударов ВСУ были повреждены Зуевская и Старобешевская тепловые электростанции, что вызвало разрушение энергогенерирующих установок и обесточивание значительной части территории республики. По данным властей, без света остались около 65% потребителей, что затронуло примерно полмиллиона человек. Также остановились котельные и станции водоочистки, что привело к перебоям с отоплением и водоснабжением в жилых домах и социальных объектах.

Согласно указу, чрезвычайная ситуация регионального характера охватывает 12 муниципальных образований. Для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС установлен специальный режим функционирования, а председатель правительства Андрей Чертков назначен руководителем ликвидации последствий ЧС.