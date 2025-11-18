Пушилин: 65% потребителей в ДНР остаются без света после обстрела ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин провел заседание штаба по ликвидации последствий атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона. На нем господин Пушилин заявил, что 65% потребителей в республике остаются без электроэнергии. Из-за перебоев с электричеством в республике не будут работать часть школ и детских садов. Работу продолжат только те, в которых есть отопление.

Утром 17 ноября из-за обстрелов без света в регионе остались около 500 тыс. абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой. Вечером того же дня свет и отопление восстановили в Горловке и Ясиноватой. Господин Пушилин указывал, что с восстановлением подачи электроэнергии в Макеевке «ситуация сложнее». По состоянию на 20:00 мск в Макеевке не работали 39 котельных, их планировалось запустить ближе к полуночи.

Утром 18 ноября Денис Пушилин сообщил, что при атаке на регион были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. Были обесточены «многие населенные пункты», указывал глава региона. Из-за повреждения ТЭС работу прекратили котельные и фитровальные станции.

Полина Мотызлевская