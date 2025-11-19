Трамп обозвал журналистку «хрюшкой» после вопроса о письмах Эпштейна

Президент США Дональд Трамп назвал корреспондентку Bloomberg «хрюшкой» (piggy) после того, как та попыталась задать вопрос о его связях с Джеффри Эпштейном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annabelle Gordon / Reuters Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Инцидент произошел на борту Air Force One в минувшую пятницу, 14 ноября. Журналистка пыталась спросить президента, почему, если в документах по делу Эпштейна нет ничего компрометирующего, он сам не распорядится опубликовать их, вместо того чтобы ждать голосования в Конгрессе по этому вопросу. В ответ она услышала «Тише! Тише, хрюшка», сообщает Deadline.

Сегодня Конгресс одобрил законопроект, обязывающий Минюст опубликовать документы по делу Джеффри Эпштейна — финансиста, обвиненного в 2019 году в секс-торговле и вовлечении в проституцию. В том же году он покончил с собой. Дональд Трамп, неоднократно упоминающийся в письмах Эпштейна, изначально выступал против публикации всех материалов уголовного дела, но недавно поменял свое мнение. Он заявил, что ему «скрывать нечего» и пришло время «уйти от этой демократической мистификации, устроенной радикальными левыми безумцами».

Кирилл Сарханянц