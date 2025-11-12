Эпштейн писал, что Трамп несколько часов был у него дома с жертвой секс-торговли

Члены Демократической партии из комитета по надзору Конгресса США опубликовали три электронных письма скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сутенерстве и секс-торговле, в том числе несовершеннолетними. Опубликованы письма, в которых Эпштейн упоминает президента США Дональда Трампа.

В частности, одно из писем Джеффри Эпштейн отправил в 2011 году своей подруге и сообщнице Гилейн Максвелл, сейчас отбывающей 20-летний срок за организацию секс-торговли несовершеннолетними. В нем он пишет, что Дональд Трамп провел несколько часов в его доме с девушкой, которая, как заявляют демократы из комитета, позже была идентифицирована как одна из жертв секс-торговли. В другом письме от 2019 года Эпштейн пишет, что Дональд Трамп «конечно, знает о девушках, потому что он просил Гилейн прекратить».

Демократы из комитета по надзору опубликовали эти письма, чтобы продемонстрировать, что президент Трамп был намного лучше осведомлен о деятельности Джеффри Эпштейна, чем он сам признает. «Эта переписка ставит острые вопросы о том, что еще скрывает Белый дом и каков характер отношений между Эпштейном и президентом. Министерство юстиции должно немедленно и в полном объеме опубликовать документы по Эпштейну»,— заявил лидер демократов в комитете Роберт Гарсия.

Скандал вокруг причастности Дональда Трампа к делу Эпштейна разгорелся в июле. В предвыборных заявлениях будущий президент обещал раскрыть правду об этом деле и опубликовать в числе прочего список клиентов Джеффри Эпштейна. Однако в июле Минюст и ФБР неожиданно заявили, что никакого списка клиентов не существует, другие документы также не были опубликованы. Критики считают, что это связано с причастностью самого президента и его сторонников к делам Эпштейна.

Яна Рождественская