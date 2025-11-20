Вклады теряют привлекательность

На фоне падения доходности вкладов клиенты начали тратить накопленное, в частности покупать недвижимость и увеличивать инвестиции на фондовом рынке. В октябре банки попытались удержать вкладчиков, немного подняв ставки, однако принципиально это ситуацию не изменило, и даже в традиционно успешном по притоку клиентских средств четвертом квартале банки, скорее всего, покажут скромные результаты.

Вклады поставили на паузу

В конце третьего квартала 2025 года произошло резкое замедление прироста средств граждан на банковских счетах. В августе, согласно данным ЦБ (они в том числе учитывают валютную переоценку), увеличение составило всего 70,3 млрд руб. (+0,1% к базе предыдущего месяца), а в сентябре — уже 66,7 млрд руб. (также +0,1%).

Это, если не считать январские сезонные оттоки по вкладам, в абсолютном и относительном значениях минимальные показатели с осени 2022 года — времени начала проводимой в России частичной мобилизации (тогда наблюдались оттоки средств граждан из банков). Прирост средств граждан на депозитах и банковских счетах последнего летнего и первого осеннего месяцев был в 10 раз меньше, чем в июне (742,3 млрд руб.) и июле (715 млрд руб.) 2025 года, и почти в 10 раз меньше, чем в августе (675,3 млрд руб.) и сентябре (676,4 млрд руб.) прошлого года. Однако в октябре ситуация изменилась: рост средств на депозитах в рублях составил 722,2 млрд руб., в валюте — 234,5 млрд руб.

Ставки пляшут

Стремительный приток денег населения в банках произошел в 2024 году на фоне повышения Банком России ключевой ставки и роста доходности депозитов. С января по декабрь 2024 года объем средств граждан вырос почти на треть, до 58,5 трлн руб. Индекс FRG100 (отслеживает средние ставки по вкладам со сроком до одного года на сумму от 100 тыс. руб. в 82 крупнейших депозитных банках) увеличился за тот же период с 11,2% до 17,5% годовых. Однако в первом полугодии доходность вкладов пошла вниз, к началу июня, согласно индексу FRG100, сократившись примерно на 1,4 процентного пункта (п. п.).

Это повлияло на замедление прироста средств населения в банках: за первые шесть месяцев 2025 года в рублевом эквиваленте они прибавили всего 5,4% (до 61,7 трлн руб.), то есть темпы роста были в два раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Помимо резкого снижения доходности вкладов на рост рынка повлияло и уменьшение у людей объема свободных средств, которые они могут и хотят размещать на банковских вкладах, указывает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов: «Те, кто хотел положить деньги в банк под высокий процент, в основном уже сделали это раньше».

Кроме того, реальные доходы населения падают, говорит директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин. «Из-за инфляции выше темпов роста доходов большей части населения возможности накопления денежных средств сокращаются»,— солидарен директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич. «Рост цен требует больших расходов, и вероятно, частично депозиты даже могут изыматься для финансирования ежедневного потребления»,— отмечает старший партнер консалтинговой компании O2Consulting Татьяна Сафонова.

Другая причина — чисто техническая: динамика валютных курсов. В январе—июне наиболее популярные у россиян валюты дешевели к рублю (например, доллар потерял почти 23%), что сказалось на переоценке номинированных в иностранной валюте депозитов (на конец 2024 года доля валютных вкладов граждан составляла 6,8%).

От сбережений к тратам

Как отмечают в Банке России, в третьем квартале 2025 года замедление темпов притока вкладов стало «существенным».

Одновременно резко вырос спрос на наличные. Так, согласно данным регулятора, в третьем квартале среднемесячное увеличение наличности на руках у населения составляло чуть более 200 млрд руб., в то время как во втором — лишь 91,2 млрд руб.

«В этот рост (спроса на наличные.— “Ъ-Review”) в том числе внес вклад растущий внутрироссийский туризм»,— отмечают в ЦБ. В августе—сентябре традиционно увеличиваются расходы на отдых, образование, сбор детей к школе. Кроме того, выросли траты населения. «Это внесло вклад в ускорение инфляции во второй половине третьего квартала»,— уточняет директор по развитию ежедневного банковского обслуживания ОТП-банка Николай Мельниченко.

Снижение доходности вкладов в третьем квартале текущего года совпало с окончанием открытых в 2024 году «дорогих» депозитов, и многие клиенты предпочли не продлевать их по низким ставкам, а направить на потребление. «Основной спрос можно фиксировать в сегменте повседневных расходов, бытовой техники и услуг. Это можно охарактеризовать как отложенный спрос после высоких ставок»,— говорит старший аналитик отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс» Павел Веревкин. «Часть вкладчиков использовали полученные накопления для крупных покупок. Средства направляются и на покупку автомобилей, и на ремонт, и на крупную технику, в первую очередь иностранного производства, цены на которые существенно увеличиваются»,— подтверждает Виталий Костюкевич.

Действительно, разовым фактором стало увеличение покупок легковых автомобилей «в связи с ожиданиями роста утильсбора», признали в Банке России. Кроме того, «если до 2025 года было невыгодно погашать “старые” кредиты досрочно, поскольку ставки по ним могли быть ниже, чем ставки по “новым” депозитам, то с началом снижения ключевой ставки доля кредитов, которые становится выгодно гасить досрочно, растет», добавили там.

Деньги нашли метры

В третьем квартале «на фоне ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки в ближайшем будущем банки предлагали привлекательные ставки преимущественно по депозитам на короткие сроки», рассказывают в ЦБ: «Средняя ставка по трехлетним депозитам к августу опустилась ниже 8% годовых». В этих условиях вкладчики стали выбирать другие варианты инвестиций, в частности покупать недвижимость.

Согласно расчетам «Ъ-Review», основанным на статистике Банка России, в июле на эскроу-счета поступило 425,8 млрд руб., в августе — 447,9 млрд руб., а в сентябре — 491,2 млрд руб., тогда как среднемесячные поступления во втором квартале были на уровне 370 млрд руб., а в первом — около 360 млрд руб.

Рост средств на эскроу-счетах, а также «продолжающееся увеличение ипотечных выдач» (согласно данным Frank RG, среднемесячные выдачи ипотечных кредитов в третьем квартале составили немногим более 400 млрд руб., что на 93% больше, чем в первом квартале, и на 32% — чем во втором) могут служить косвенным свидетельством перехода части средств в инвестиции в недвижимость, считает Игорь Додонов.

Факт перетока также подтверждает более чем 50-процентная доля сделок с недвижимостью за наличные средства в третьем квартале, отмечает Павел Веревкин. «Переток в эту сферу обусловлен падением ставок по вкладам и уверенностью населения в том, что недвижимость может выступать в качестве эффективной защиты от инфляции»,— говорит он.

«Те, кто копил на первоначальный взнос или имел значительные накопления, воспользовались высокими ставками для приумножения своих сбережений»,— рассказывает Виталий Костюкевич.

Сейчас клиенты «ожидают дальнейшего роста цен на квадратные метры, поэтому предпочитают инвестировать свои накопления в недвижимость как в наиболее стабильный и надежный актив», отмечает эксперт.

Банки теряют — биржа находит

«По нашей оценке, ключевым направлением движения средств граждан стал фондовый рынок»,— говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. С ним солидарна директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова: «Снижение ставок по депозитам обеспечило усиление интереса к более доходным инструментам на фондовом рынке».

Усиление притока средств в ценные бумаги стало заметно уже во втором квартале — тогда нетто-взносы частных инвесторов на брокерские счета составили 573,7 млрд руб. С 2022 года это максимум, не считая притока в аномальном четвертом квартале прошлого года, когда работодатели спешили выплатить сотрудникам бонусы и премии до вступления в силу новых налогов, что оказало влияние как на притоки в депозиты, так и на притоки к брокерам. «В условиях высоких ставок клиенты с меньшим объемом сбережений предпочитали банковские депозиты, а с большим — инвестиции»,— объясняли тогда в ЦБ.

По долгосрочным облигациям в третьем квартале доходности оставались более привлекательными по сравнению со снизившимися ставками по долгосрочным депозитам, подтверждают в Банке России.

Согласно данным регулятора, среднемесячные покупки гражданами облигаций в июле—сентябре составили 148 млрд руб., что на 71% больше, чем во втором квартале, и почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«На сегодняшний день мы видим, что до 20% инвесторов в новые выпуски облигаций на “Финуслугах” ранее открывали исключительно вклады»,— утверждает представитель маркетплейса.

Кроме облигаций можно констатировать отток и в программу долгосрочных сбережений (ПДС), говорит Павел Веревкин: «Причина — стимулирующие налоговые льготы на долгосрочные вложения и желание зафиксировать высокую доходность в облигациях». «Сами кредитные организации, испытывающие переизбыток “дорогой” ликвидности, для развития комиссионных доходов стимулируют клиентов переходить в смежные продукты внутри экосистемы»,— добавляет ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Илья Ларин. Помимо брокерских услуг и ПДС, по его словам, это и структурные продукты, и ПИФы, и ИСЖ, и НСЖ.

Банки держат оборону

Тем не менее банки стремятся по меньшей мере сохранить у себя средства, о чем, в частности, свидетельствуют стабилизация доходности по депозитам в конце сентября и даже небольшое ее увеличение в октябре (см. подробнее «Ъ-Деньги» от 13 ноября). Повышение ставок по вкладам — это основной инструмент для удержания клиентских средств, отмечает Виталий Костюкевич, добавляя, что пока особой борьбы с оттоком депозитов и нет.

«Банки в первую очередь сосредоточены на удержании действующих клиентов, для чего используются повышенные ставки на краткосрочных вкладах, улучшаются условия кешбэка и используются гибридные продукты»,— соглашается Николай Мельниченко. Для этого активно маркетируются или вводятся депозиты, доходность которых привязана к ключевой ставке Банка России, говорит Наталия Богомолова.

Впрочем, определенная борьба за вклады все-таки идет, признают эксперты. «Активно тестируются продукты с нерыночными высокими ставками для маленьких чеков — в основном как инструмент привлечения новых вкладчиков»,— отмечает Николай Мельниченко.

Проценты взбодрили вклады

Вероятно, незначительное повышение ставок по вкладам в октябре все-таки возымело эффект, что отразилось на притоке средств клиентов в банки в начале четвертого квартала. В частности, повышение ставок привело к тому, что приток средств в облигации «заметно снизился в сравнении с предыдущими месяцами», говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Рост доходностей по депозитам в начале четвертого квартала заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, например, объяснял «ранним началом предновогодних предложений» (цитата по «РИА Новости»).

Именно на последние три месяца «традиционно приходится около половины годового прироста средств населения», говорит представитель ЦБ.

Это, по его словам, в частности, связано с выплатой в декабре годовых бонусов и авансированием социальных платежей за январь.

Впрочем, к концу года большинство опрошенных экспертов ожидают умеренного роста объемов депозитов. Такая умеренность «объясняется эффектом высокой базы при замедлении роста доходов населения, а также сезонной активизацией потребительских расходов», говорит Илья Ларин. «Оттоки в альтернативные инструменты, в первую очередь на фондовый рынок, продолжат оказывать давление на депозитную базу»,— добавляет Наталия Богомолова. К тому же заметного роста процентных ставок по вкладам участники рынка не обещают. По словам партнера «Яков и партнеры» Дмитрия Ангарова, банки сейчас испытывают меньшую потребность в ликвидности, поскольку кредитование в целом замедляется.

Если в следующем году снижение ключевой ставки продолжится, стимулов сберегать у населения будет становиться меньше, при этом начнет расти спрос на кредиты. «По нашим оценкам, ключевая ставка на уровне 14% — это точка переключения физических лиц от сберегательной модели поведения к более активному потреблению»,— говорит главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. По базовому сценарию октябрьского среднесрочного прогноза Банка России, ключевая ставка в следующем году в среднем составит 13–15%.

Екатерина Ковальчук