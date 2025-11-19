Три человека погибли в ДТП на Ростовском шоссе в Краснодаре

В аварии с участием трех автомобилей на Ростовском шоссе в Краснодаре погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП случилось около 22:20 18 ноября. Водитель BMW, чья личность не установлена, двигался в сторону улицы Зиповской со стороны Солнечной, когда автомобиль занесло, и он выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Lada Granta, после чего машина продолжила движение и врезалась в Volkswagen.

Из-за столкновения иномарки загорелись. На месте погиб водитель BMW, а также водитель и пассажир Volkswagen.

Алина Зорина