Три человека погибли в ДТП на Ростовском шоссе в Краснодаре
В аварии с участием трех автомобилей на Ростовском шоссе в Краснодаре погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
ДТП случилось около 22:20 18 ноября. Водитель BMW, чья личность не установлена, двигался в сторону улицы Зиповской со стороны Солнечной, когда автомобиль занесло, и он выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Lada Granta, после чего машина продолжила движение и врезалась в Volkswagen.
Из-за столкновения иномарки загорелись. На месте погиб водитель BMW, а также водитель и пассажир Volkswagen.