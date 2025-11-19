В Ростовской области с территорий опережающего развития ушла часть инвесторов

С трех действующих территорий опережающего развития (ТОР) Ростовской области — «Гуково», «Зверево» и «Донецк» — ушла часть инвесторов. В 2025 году на них зарегистрировано 29 резидентов, сделавших более 1 млрд руб. вложений. Это на 14,7% меньше, чем годом ранее, когда их было 34. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на заместителя министра экономического развития региона Марину Пономареву.

Основной причиной снижения активности инвесторов эксперты называют устаревшие преференциальные режимы. Они были актуальны на момент создания ТОР, сейчас же необходимо их изменение при участии федерального центра.

Отмечается, что в ТОР «Гуково» в 2024 году было зарегистрировано 11 резидентов, в этом году их стало на один меньше. По мнению главы города Андрея Шеенкова, это связано с невозможностью продления льгот по страховым взносам и высокими тарифами на водопотребление и водоотведение.

При этом на Дону новых резидентов продолжают привлекать моногорода. Так, в «Гуково» в 2025 году статус резидента получила одна компания, ведутся переговоры с еще тремя инвесторами.

В общей сложности в 2024 году на ТОР Ростовской области зарегистрировались пять новых резидентов, а в 2025 году — три.

Наталья Белоштейн