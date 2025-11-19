В Ростовской области с территорий опережающего развития ушла часть инвесторов
С трех действующих территорий опережающего развития (ТОР) Ростовской области — «Гуково», «Зверево» и «Донецк» — ушла часть инвесторов. В 2025 году на них зарегистрировано 29 резидентов, сделавших более 1 млрд руб. вложений. Это на 14,7% меньше, чем годом ранее, когда их было 34. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на заместителя министра экономического развития региона Марину Пономареву.
Фото: gukovo.ru
Основной причиной снижения активности инвесторов эксперты называют устаревшие преференциальные режимы. Они были актуальны на момент создания ТОР, сейчас же необходимо их изменение при участии федерального центра.
Отмечается, что в ТОР «Гуково» в 2024 году было зарегистрировано 11 резидентов, в этом году их стало на один меньше. По мнению главы города Андрея Шеенкова, это связано с невозможностью продления льгот по страховым взносам и высокими тарифами на водопотребление и водоотведение.
При этом на Дону новых резидентов продолжают привлекать моногорода. Так, в «Гуково» в 2025 году статус резидента получила одна компания, ведутся переговоры с еще тремя инвесторами.
В общей сложности в 2024 году на ТОР Ростовской области зарегистрировались пять новых резидентов, а в 2025 году — три.