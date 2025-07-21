Дети и годы льготы дадут

Государственная дума 22 июля рассмотрит поправки, позволяющие гражданским женам погибших участников специальной военной операции (СВО) претендовать на льготы и выплаты, но только при наличии общего ребенка и факта совместного проживания более трех лет, который должен будет установить суд. Они заменят другой законопроект о признании фактических брачных отношений, предусматривающий более широкие критерии для получения господдержки. Этот документ, по данным “Ъ”, будет просто оставлен без движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проводы петербуржцев, заключивших контракт с Министерством обороны для прохождения службы в зоне СВО

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Проводы петербуржцев, заключивших контракт с Министерством обороны для прохождения службы в зоне СВО

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщил “Ъ” источник в нижней палате, 21 июля депутаты стали получать СМС-сообщения от аппарата Госдумы c предложением присоединиться к авторам новых поправок, касающихся поддержки жен погибших бойцов СВО. Они вносятся в законопроект, регулирующий вопросы предоставления выплат членам семей погибших военнослужащих.

Ранее Госдума планировала рассмотреть другой законопроект, который еще 30 января 2024 года внесли главы комитетов по госстроительству обеих палат парламента Павел Крашенинников («Единая Россия», ЕР) и Андрей Клишас, а также тогдашний первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак. Документ был разработан по поручению президента, который по итогам заседания Совета по правам человека сказал о необходимости поддержать как жен погибших бойцов, так и женщин, которые не заключили с ними официальный брак, но вели общее хозяйство или имеют общих детей.

В законопроекте предлагалось дать возможность подтвердить брачные отношения в суде, если фактические супруги прожили вместе не менее трех лет, а при наличии общего ребенка — не менее года. Однако инициатива затормозилась из-за возникших разногласий. По данным источника “Ъ”, главными противниками законопроекта стали вице-спикеры Анна Кузнецова и Ирина Яровая (обе — ЕР), а также глава комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ). После согласований с различными ведомствами было принято решение прописать в редакции ко второму чтению, что подобные отношения не являются браком. Тем не менее гражданские жены все равно могли бы претендовать на льготы и выплаты, а также на наследство. Правительство дало положительный отзыв на законопроект, его поддержала РПЦ. 15 июля Госдума должна была рассмотреть документ в первом чтении, но внезапно отложила этот вопрос.

А уже 18 июля появились схожие поправки к другому законопроекту. В них критерии предоставления помощи существенно сужаются.

Так, меры социальной поддержки могут быть предоставлены только гражданским женам погибших участников спецоперации, с которыми они прожили вместе три года и имеют общего ребенка. Факт совместного проживания также будет устанавливаться судом. Претендовать на наследство гражданские жены уже не смогут. В качестве соавторов поправок уже выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин (ЕР), руководители всех пяти думских фракций и многие депутаты. «Это компромиссный вариант с учетом мнения депутатов разных фракций и профильных вице-спикеров»,— сказал один из них, депутат «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев.

Как сообщил “Ъ” источник в Госдуме, принято решение закрыть вопрос именно этими поправками и не возвращаться к рассмотрению оригинального законопроекта. «Будет лежать, как и лежал с января 2024-го»,— добавил собеседник “Ъ” в верхней палате.

На фоне изменения подхода инициативная группа, насчитывающая более 100 гражданских жен погибших участников СВО, разослала депутатам обращение (копия есть в распоряжении “Ъ”), назвав новые критерии предоставления помощи «слишком жесткими»:

«Законопроект будет распространяться лишь на единицы фактических семей»

По данным внутреннего опроса, который провели женщины, под описанную в новых поправках «жизненную ситуацию» попадает только 9% из них. В своем обращении активистки указывают, что такой подход не соответствует поставленным президентом задачам по защите интересов фактических жен погибших бойцов СВО.

Ксения Веретенникова, Андрей Прах