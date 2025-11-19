В Ростовской области Роскомнадзор заблокировал 236 интернет-ресурсов

За десять месяцев 2025 года в Ростовской области Роскомнадзор заблокировал доступ к 236 интернет-ресурсам. Среди них — 202 сайта, 12 форумов, 13 ссылок в даркнет, а также несколько страниц в соцсетях, видео и одна статья. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего за этот период было обнаружено 349 сайтов и страниц с запрещенной информацией.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом полугодии 2025 года Роскомнадзор заблокировал 1,2 тыс. интернет-ресурсов с незаконной торговлей лекарствами. Количество выявленных нарушений более чем вдвое превысило показатели аналогичного периода 2024 года.

В числе заблокированных ресурсов оказались площадки, предлагавшие инсулин, препараты для лечения гепатита, кроворазжижающие и антибактериальные средства. Также блокировке подверглись сайты с лекарствами для прерывания беременности, средствами для похудения и повышения потенции.

Наталья Белоштейн