В Ростовской области заблокировали более тысячи сайтов с нелегальными лекарствами

Росздравнадзор по Ростовской области заблокировал 1,2 тыс. интернет-ресурсов с незаконной торговлей лекарствами за первое полугодие 2025 года. Количество выявленных нарушений более чем вдвое превысило показатели аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, среди заблокированных ресурсов оказались площадки, предлагавшие инсулины, препараты для лечения гепатита, кроворазжижающие и антибактериальные средства. Также блокировке подверглись сайты с лекарствами для прерывания беременности, средствами для похудения и повышения потенции.

Росздравнадзор уделял особое внимание мониторингу социальных сетей, медицинских форумов и Telegram-каналов. Именно активность на этих площадках привела к значительному росту выявления незаконного контента, пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко