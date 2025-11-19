На Дону в сфере оборота наркотиков зарегистрировано почти 3 тысячи преступлений

В январе-октябре 2025 года в Ростовской области зарегистрировано 2,8 тыс. преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, что на 5,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда этот показатель был на уровне почти 3 тыс. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

В этот же период в регионе было обнаружено пять нарколабораторий: две в Ростове-на-Дону, еще две — в Красносулинском и одна — в Целинском районах.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» с начала 2025 года полиция Ростовской области выявила 66 преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих веществ. Были возбуждены уголовные дела по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) в отношении 14 должностных лиц аптечных организаций. Из незаконного оборота изъято 11,8 кг сильнодействующих веществ.

Наталья Белоштейн