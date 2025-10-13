Донская полиция изъяла из незаконного оборота почти 12 кг психотропных веществ

С начала 2025 года полиция Ростовской области выявила 66 преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих веществ. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по региону сообщила "Ъ-Ростов".

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации ведомства, сотрудники территориальных органов провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По результатам возбуждены уголовные дела по ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) в отношении 14 должностных лиц аптечных организаций. Из незаконного оборота изъято 11,8 кг сильнодействующих веществ.

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков на постоянной основе во взаимодействии с иными государственными органами и общественными организациями осуществляют мероприятия по противодействию незаконному обороту сильнодействующих веществ. Данная работа будет продолжена»,— уточнили в ответе на запрос «Ъ-Ростов».

Валентина Любашенко