Как бы не China

Доля продаваемых в России автомобилей китайских брендов местной сборки по итогам октября выросла в два раза год к году, до 43%. По итогам декабря показатель может увеличиться до 50%. В перспективе росту локализации — вероятно, под российскими марками — будут способствовать растущие ставки утилизационного сбора.

Примерно 50% проданных в декабре китайских легковых автомобилей в РФ, вероятно, будут российской сборки, прогнозируют в «Газпромбанк Автолизинге». По итогам октября, по подсчетам компании, доля таких машин в структуре продаж китайского автопрома достигла 43% — 34,5 тыс. штук. В сентябре показатель был 41%, а год назад — 21%. Росту доли собираемых в РФ автомобилей китайских марок будет способствовать повышение ставок утилизационного сбора (см. “Ъ” от 24 октября).

При этом все больше машин будет продаваться не под собственными, а под российскими марками, считают в компании.

Самые продаваемые китайские автомобили местной сборки, как и прежде,— Haval, подсчитали в «Газпромбанк Автолизинге». Из 26,1 тыс. машин марки, реализованных в октябре, 24,2 тыс., или 93%, были собраны в России (на заводах в Тульской и Калужской областях), уточняют в компании. На втором месте Chery — 4,1 тыс. штук с российским VIN (идентификационным номером транспортного средства), или 63%. По данным «Газпромбанк Автолизинга», речь идет о сборке машин именно под брендом Chery (площадка не уточняется). Автомобили Chery, которые собираются «АГР Холдингом» в Калуге на бывшем заводе Volkswagen под брендом Tenet и на «Автозаводе Санкт-Петербург» (бывший Nissan) под маркой Xcite, в статистику не входят. Топ-3 замыкают гибриды Voyah — 1,4 тыс. штук, или 87%, производство которых налажено на заводе «Моторинвеста» в Липецкой области.

Также в топ-10 брендов КНР, которые в октябре продавались с российскими VIN, вошли Exeed, Jaecoo, Jetour, BAIC, Kaiyi, SWM, DFM. Exeed выпускаются на бывшем заводе Mercedes в Подмосковье компанией «Автодом», сборка Jaecoo, по информации “Ъ”, ведется «АГР Холдингом» на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Остальные перечисленные бренды производятся на калининградском «Автоторе».

Топ продаваемых китайских автомобилей российской сборки в январе—октябре 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Бренд Объем продаж (шт.) Изменение год к году (%) 1 Haval 109853 7,9 2 Chery 58028 32,5 раза 3 Jetour 10282 н/д 4 Kaiyi 6452 –3,9 5 BAIC 5452 –37,8 6 Exeed 4380 13,4 раза 7 Voyah 4269 н/д 8 SWM 4149 3,3 раза 9 Jaecoo 4091 н/д 10 DFM 1499 5,2 раза Открыть в новом окне Источник: «Газпромбанк Автолизинг».

Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александр Корнев замечает, что, несмотря на большое количество китайских марок, которые в октябре продавали автомобили с российскими VIN, более чем 90% реализации пришлось всего на два концерна: GWM (бренд HAVAL) и Chery (также включает Exeed, Jaecoo, Jetour). «Остальные крупные китайские группы пока лишь собираются наращивать свою долю»,— говорит он.

Ситуация с затовариванием складов китайскими автомобилями, которая сформировалась в конце прошлого года, сменилась трендом на дефицит ряда моделей, рассказывают опрошенные “Ъ” дилеры.

Наиболее остро, по оценке директора департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, ситуация отмечается по брендам Chery и Belgee. «Не такой агрессивный, но серьезный дефицит, есть в марке Jetour»,— уточняет топ-менеджер. Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров отмечает нехватку машин Geely Atlas, Omoda C5 и Exeed LX. А моделей Jetour T2, GAC GS3/GS4, HAVAL H3, Hongqi S3/HS5, добавляет он, и вовсе практически не осталось.

Операционный директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин говорит, что сейчас у дилеров также отсутствуют автомобили Emgrand, Preface и Coolray 2025 года выпуска, взамен дилеры предлагают машины 2024 года. «Этот дефицит объясняется наличием достаточного количества прошлогодних моделей на складе»,— уточняет он. Подобная ситуация, продолжает господин Житнухин, отмечается и с брендом Chery, чьи модели — в частности Exeed LX — стали труднодоступны. Подтверждает дефицит на рынке по ряду марок и моделей гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский. Это, по его мнению, логическое продолжение избыточных стоков, которые начали вымываться неравномерно.

По словам собеседников “Ъ”, некоторые китайские бренды будут постепенно вымываться с российского рынка, сокращая официальные прямые поставки. Причина — в рисках, связанных с санкциями. Но речь не идет об их уходе, а скорее — изменении формата работы, в том числе на локализацию в РФ. В первую очередь это касается Chery и Geely. Первый, по данным “Ъ”, в перспективе будет наращивать свое присутствие под брендом Tenet (см. “Ъ” от 18 сентября), второй — преимущественно Belgee (сборка машин Geely в Белоруссии). Также, по информации “Ъ”, Geely ведет переговоры об организации производства в России (см. “Ъ” от 17 сентября). Проблем с обслуживанием китайских автомобилей, находящихся в дефиците — особенно Chery и Belgee,— не ожидается, единогласны дилеры. «Там абсолютно взаимозаменяемые узлы, и нет никаких рисков нет, и нюансов не будет»,— уверен господин Иванов.

По данным «Автостата», в октябре на китайские бренды пришлось 49,6% продаж легковых автомобилей. В целом рынок в прошлом месяце достиг 165,7 тыс. штук, что стало рекордом с ноября 2024 года (см. “Ъ” от 6 ноября).

Наталия Мирошниченко