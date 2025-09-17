Машины чего-то не выезжают

Китайская Chery — в рамках подготовки IPO на Гонконгской фондовой бирже — обещает потенциальным инвесторам сократить присутствие на российском рынке к 2027 году. Компания заявила, что продала запасы автомобилей Chery, Exeed, Omoda и Jaecoo и связанные с ними обязательства. Впрочем, в России компания заинтересована: вероятно, марка останется в стране под брендом Tenet, считают в отрасли.

Автоконцерн Chery сократит присутствие в России к 2027 году, говорится в проспекте компании к IPO на бирже Гонконга. В документе сказано, что в конце апреля российская дочерняя структура компании («Чери Автомобили Рус») продала запасы машин Chery, Exeed, Omoda и Jaecoo (суббренды автоконцерна), а также связанные с ними гарантийные обязательства и локальные дистрибуторские сети. Соглашение было заключено с тремя компаниями, каждая из которых в основном занимается продажей легковых автомобилей, а также независимой третьей стороной, говорится в проспекте. Названия покупателей не раскрываются. Аналогичная сделка готовится по бренду Jetour, отмечается в документе.

Источник “Ъ” в российском офисе Chery уход бренда из России опровергает. Другие собеседники “Ъ” на рынке поясняют, что речь идет не о полном сокращении деятельности, а о переформатировании стратегии работы в РФ.

«Такой шаг может быть связан с желанием снизить риски внешних санкций. Для рынка это скорее сигнал адаптации, чем сокращения интереса»,— рассказывает один из источников. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также говорит, что заявление Chery «демонстрирует соблюдение санкций и экспортного контроля». В проспекте компании со ссылкой на юридических консультантов отмечается, что деятельность Chery, в том числе в России, не подпадает под основные санкции, а риск вторичных санкций ограничен.

По информации собеседников “Ъ”, бренд Chery будет постепенно выводиться с российского рынка, а его заменой станет аналог — Tenet. Машины этой марки производятся на заводе «АГР Холдинга» в Калуге (бывшая площадка Volkswagen). В холдинге ранее подчеркивали, что технологическим партнером выступает китайская Defetoo (см. “Ъ” от 13 марта), не комментируя причастность к Chery. По оценкам экспертов, вставшие на конвейер три модели Tenet — T4, T7, T8 — являются аналогами Chery (Tiggo 4, Tiggo 7L, Tiggo 8L). По мнению собеседника “Ъ”, структуры «АГР Холдинга» могли выступить и покупателями запасов автомобилей.

Кроссоверы Jetour (согласно официальному заявлению в 2024 году) собираются на калининградском «Автоторе». На Omoda и Souesest, по данным Росстандарта, уже получено одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для сборки на этой площадке. Также ОТТС получено на машины Exeed на бывшей площадке Mercedes в Подмосковье, выкупленной «Автодомом». По данным “Ъ”, на предприятии ведется контрактная сборка небольших партий. Кроме того, есть ОТТС на модели Jaecoo производства АГМ (принадлежит «АГР Холдингу», бывший завод GM в Шушарах).

Собеседники “Ъ” не исключают, что в перспективе автомобили суббрендов Chery будут переименованы в новые локальные марки.

Россия для Chery — второй рынок после Китая, хотя компания и снижала долю выручки, приходящуюся на РФ. В 2023 году на российские продажи приходилось 25,5% общей выручки Chery, в 2024 году — 17,7%, по итогам первого квартала 2025 года — 10,7%, сказано в проспекте. За последний период глобальная выручка Chery составила 68,22 млрд юаней, или 791,4 млрд руб. по курсу ЦБ. Таким образом, выручку концерна в РФ за три месяца 2025 года можно оценить в 84,7 млрд руб.

По данным «Автостата», по итогам восьми месяцев 2025 года Chery занимала третье место по продажам новых автомобилей с результатом 79,85 тыс. штук, что соответствует 10,33% рынка. В топ-10 марок также входили бренды Jetour (24,6 тыс. штук, 3,18% рынка) и Omoda (19,09 тыс. штук, 2,47% рынка).

Источник “Ъ” в автопроме предполагает, что с учетом высоких ставок утильсбора Chery переориентируется исключительно на поставки машкомплектов для дальнейшей сборки в России под местными брендами. «Как мы видим за последние годы, есть возможность выстроить поставки таким образом, что они не будут выглядеть как идущие напрямую от Chery»,— поясняет старший аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов. Впрочем, ряд собеседников “Ъ” в отрасли считают китайские компании сложными партнерами, нацеленными не на долгосрочную стратегию, а быстрое зарабатывание денег.

