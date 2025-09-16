Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Geely-были на Волге

Monjaro и Emgrand могут начать собирать в Нижнем Новгороде

Китайский автопроизводитель Geely может локализовать производство автомобилей бренда в Нижнем Новгороде, потенциальные модели для конвейера — кроссовер Monjaro и седан Emgrand. Впрочем, финальное решение по линейке не принято. Интерес к локализации, вероятно, продиктован перспективой роста утильсбора и выгодными условиями его компенсации в случае локальной сборки.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Китайский автоконцерн Geely планирует наладить производство автомобилей на заводе в Нижнем Новгороде, рассказали “Ъ” два источника в отрасли. Речь, вероятно, идет о сотрудничестве со структурами АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которое владеет брендом Volga и имеет доступ (в 2024 году сообщалось, что на правах аренды) к легковому конвейеру нижегородского автозавода, на котором до 2022 года собирались машины Volkswagen. В Geely оперативный комментарий не предоставили.

По данным собеседника “Ъ”, изначальный план Geely предусматривал локализацию седана Emgrand, но сейчас также обсуждается потенциальная сборка кроссовера Monjaro. С одной стороны, уточняет источник “Ъ”, автоконцерн заинтересован в массовом сегменте и нише такси, с другой — как диктует спрос на рынке, в кроссовере.

Впрочем, финального решения по модельному ряду пока не принято, добавляет собеседник “Ъ”. Другой источник “Ъ” в автопроме допускает, что в контуре переговоров может появиться и седан Preface.

Точные сроки запуска проекта собеседники “Ъ” не называют. Однако, как отмечал в начале сентября первый вице-премьер Денис Мантуров, начало производства автомобилей Volga в Нижнем Новгороде запланировано на весну 2026 года. О возможной локализации Geely на нижегородской площадке также сообщал Telegram-канал «Русский автомобиль», не называя модели.

В ПЛА заявили “Ъ”, что «не ведут переговоры с Geely по выпуску моделей данной компании в России». Там добавили, что изучают различные возможности для выхода на рынок легковых автомобилей, в том числе такие варианты, как разработка собственной платформы, сотрудничество с поставщиками агрегатов и компонентов, кооперация с зарубежным автопроизводителем. «Решение в пользу того или иного сценария будет принято на основе всестороннего технического и экономического анализа с учетом прогнозов развития авторынка в России»,— подчеркнули в ПЛА.

Для ПЛА это не первая попытка возродить бренд Volga. В мае 2024 года компания представила премьеру Михаилу Мишустину предполагаемый модельный ряд: седан С40 и кроссоверы К30 и К40. Тогда автоэксперты узнали в них Changan Raeton Plus, Oshan X5 Plus суббренда Changan, а также Changan Uni-Z. Впрочем, по информации “Ъ”, продолжения сотрудничество не получило. Два источника “Ъ” рассказывают, что Changan договаривается о сотрудничестве с калининградским «Автотором». В пресс-службе предприятия от комментариев “Ъ” на эту тему воздержались. Однако, по данным на сайте Росстандарта, на модель Changan CS55 Plus уже оформлено ОТТС сборки «Автотора».

Автомобили бренда Geely, согласно «Автостату», по итогам восьми месяцев занимают четвертое место по продажам в России (52,66 тыс. штук, минус 45,6% год к году). Также на шестом месте бренд Belgee (по факту машины Geely белорусской сборки), продажи которого выросли на 50,9%, до 32,2 тыс. штук. На заводе «Белджи» сейчас производятся модели Belgee S50 (Geely Emgrand), Belgee X50 (Geely Coolray) и Belgee X70 (Geely Atlas Pro).

По информации одного из собеседников “Ъ”, вероятно, автомобили массового сегмента продолжат собирать в Белоруссии, а более высокого — встанут на конвейер в России. Другой собеседник считает, что на планы по локализации автомобилей Geelу могли повлиять перспективы роста утильсбора и фактор того, что «дверь из Белоруссии может быть прикрыта». Он также не исключает, что ПЛА могла договориться о выгодных условиях компенсации утильсбора.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков уверен, что никто из китайских автопроизводителей пока не будет в открытую афишировать сотрудничество с представителями российского автопрома. А что касается проекта в Нижнем Новгороде, то там вероятна высокая локализация, в том числе по агрегатам, уверен эксперт.

Наталия Мирошниченко

