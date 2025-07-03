За курьерами проследят по камерам

Следить за соблюдением скоростного режима пользователей средств индивидуальной мобильности, велосипедов и электровелосипедов будут с помощью камер видеонаблюдения и видеоаналитики. Обязанность по составлению протоколов и выписыванию штрафов планируют возложить на правоохранительные органы Санкт-Петербурга. Новые правила, регламентирующие работу курьеров в городе, вступили в силу 1 июля. Ограничения касаются максимальной скорости движения: не более 10 км/ч для поездок по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам. В определенных локациях поездки на СИМ запрещены полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Зоны запрета движения курьеров Фото: Комитета по транспорту Санкт-Петербурга / Комитет по транспорту Санкт-Петербурга Зоны запрета движения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) и электровелосипедах Фото: Комитета по транспорту Санкт-Петербурга / Комитет по транспорту Санкт-Петербурга Следующая фотография 1 / 2 Зоны запрета движения курьеров Фото: Комитета по транспорту Санкт-Петербурга / Комитет по транспорту Санкт-Петербурга Зоны запрета движения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) и электровелосипедах Фото: Комитета по транспорту Санкт-Петербурга / Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

С 1 июля в Петербурге курьерам запрещено передвигаться на СИМ, велосипедах и электровелосипедах по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам со скоростью более 10 км/ч. В определенных локациях во всех 18 районах города поездки запрещены полностью. Речь идет о зеленых насаждениях общего пользования городского и местного значения, парках, площадях и улицах. Например, в списке Гороховая, Садовая и Галерная улицы в Адмиралтейском районе; 8–9-я и Кадетская линии В. О. в Василеостровском; Каменноостровский и Петроградский проспекты в Петроградском. Подробную карту с «запретными зонами» комитет по транспорту опубликовал 2 июля.

Постановление губернатора, подписанное в конце июня, касается также пользователей электросамокатов и электровелосипедов, причем как арендованных, так и личных. Максимальная скорость СИМ на тротуарах и в пешеходных зонах также не должна превышать 10 км/ч. «Зоны запрета» определили и для электросамокатов: они совпадают с локациями, которые ранее были прописаны в соглашении между кикшеринговыми компаниями и комитетом по транспорту.

Выявлять нарушителей планируют с помощью камер видеонаблюдения и видеоаналитики.

«Мы сейчас находимся в начале пути. Тестируем различное программное обеспечение, которое позволит анализировать видеопоток с наших камер, которых у нас несколько типов: стационарные камеры, парконы, а также пешие инспектора, которые осуществляют видеофиксацию. Весь этот поток мы будем пропускать через видеоаналитику и на основании этого будем штрафовать. Я думаю, пока это будет с задержкой в сутки»,— рассказал журналистам 2 июля заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Казаков.

Эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов отметил, что в городе размещено около 200 тыс. камер видеонаблюдения. «Большой брат следит за вами. Есть возможность при помощи видеонаблюдения выявлять нарушителей»,— заявил господин Попов. Он подчеркнул, что бегать с радарами за пользователями СИМ «никто не будет».

По данным комтранса, с марта (начало сезона электросамокатов) сотрудники Городского центра управления парковками выявили 16,9 тыс. нарушений. Самое частое нарушение — неспешивание на пешеходном переходе. Инспекторы ГЦУП зафиксировали 14,5 тыс. таких случаев. Второе по популярности — использование одного устройства вдвоем или втроем (1,4 тыс. случаев).

Штрафовать, по словам Михаила Казакова, будут как физических лиц — пользователей СИМ, так и компании. «Будет два вида штрафов: первые — на операторов, которые не выполнили наши требования, не отследили то, что мы с ними же обсуждали. Вторые — на физических лиц, которые нарушают»,— объяснил чиновник.

По мнению Дмитрия Попова, задача нововведений — «не нахапать штрафов», а побудить кикшеринговые компании и службы доставки заняться безопасностью дорожного движения».

Впрочем, финансовый вопрос также волнует городские власти: в Заксобрании и Смольном не раз отмечали, что компании, будучи зарегистрированными в других регионах, не платят налоги в бюджет Петербурга. Штрафы, которые компании взимают с нарушителей, также не попадают в петербургскую казну, а остаются на счету компаний.

Отмечалось, что выручка операторов проката электросамокатов в прошлом году составила 31,2 млрд рублей, в Петербурге — 4–5 млрд. Рынок доставки — 54,6 млрд руб. в год.

Между тем за нарушение требований постановления губернатора с ноября 2024 года предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф составляет 4–5 тыс. рублей, для должностных лиц — 30–50 тыс., для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

«В случае доставки товаров штрафу будут подвергаться как курьер, так и компания, занимающаяся организацией курьерской доставки, за исключением ситуации, когда компания сможет доказать, что ею приняты все возможные меры для соблюдения курьерами правила о соблюдении скоростного режима и иных правил. В случае обычного пользования самокатами ответственность также несут как обычные пользователи, так и кикшеринговые компании, за тем же исключением — в ситуации, когда компания сможет доказать, что ею приняты все возможные меры для соблюдения правила о соблюдении скоростного режима и иных правил пользователями, компания сможет избежать административной ответственности»,— прокомментировал систему штрафов адвокат и эксперт в области судебно-арбитражных споров и несостоятельности Арутюн Саркисян.

Несмотря на то, что нововведения уже вступили в силу, инициатива, как не раз было сказано журналистам, еще будет дорабатываться. «Основная нагрузка по контролю за соблюдением требований, предусмотренных непосредственно в проекте, будет возложена на комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности и комитет по транспорту с учетом компетенции указанных органов»,— рассказали в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Это же следует из нынешней версии закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». В комитете также отметили, что сейчас прорабатывается вопрос передачи полномочий по составлению протоколов за нарушение правил к Министерству внутренних дел.

Вечером 2 июля на сайте городского правительства было опубликовано распоряжение, в котором говорится, что составлять протоколы за нарушение правил, прописанных в постановлении губернатора, будут должностные лица комитета по транспорту.

Надежда Ярмула