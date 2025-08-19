Кикшеринговые компании будут делиться

Кикшеринговые компании — «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» — договорились с городским комитетом по транспорту о перечислении средств в городской бюджет на обустройство инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Финансовое соглашение, которое обсуждалось еще с прошлого года, подписали 19 августа. Инвестиции в строительство велодорожек и парковок составят около 37 млн рублей.

Комитет по транспорту совместно с «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» подписал соглашение, которое регламентирует, как и сколько операторы направят в бюджет Петербурга денежных средств на обустройство велодорожек и парковок для СИМ.

О финансовом участии кикшеринговых компаний в развитии необходимой для СИМ инфраструктуры говорилось с прошлого года. Чиновники и депутаты беспокоились, что компании, будучи зарегистрированными в других регионах, не платят налоги в бюджет Петербурга. Штрафы, которые операторы взимают с нарушителей, также не попадают в петербургскую казну, а остаются на счету компаний.

Летом 2024 года комитет по транспорту и компании заключили соглашение, в котором закрепили, что «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» заплатят по 1000 рублей за каждый самокат. Однако соответствующий механизм не разработали.

Подписать новое соглашение, которое бы регламентировало этот механизм, планировали в июле. Заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Казаков рассказывал, что компании перечислят деньги за прошлый и нынешний год — всего около 90 млн рублей: 42 млн за этот сезон (42 тыс. устройств) и около 48 млн за прошлый. Но обсуждение итогового варианта документа немного затянулось.

В итоговом соглашении речь идет о 37 млн рублей, рассказал господин Казаков. Чиновник назвал сумму «не совсем большой, но значительной» и отметил, что инвестиции компаний составляют меньше потребностей Петербурга. Финансовое соглашение планируют подписывать ежегодно.

Деньги поступят напрямую в городскую казну: операторы перечислят их по коду статьи бюджета до конца года. В будущем средства, возможно, будут поступать через профильную ассоциацию, предположил чиновник.

Михаил Казаков отметил, что деньги имеют целевое назначение: город сможет потратить их только на создание велоинфраструктуры. «Мы решили идти постепенно: сейчас эта сумма за один год. Дальше мы посмотрим, как эта история сработает, и будем смотреть либо в сторону увеличения суммы, либо в сторону какого-то дополнительного участия кикшеринга в строительстве инфраструктуры»,— объяснил чиновник.



В Смольном полагают, что «было бы справедливо», чтобы часть суммы штрафов, которые операторы выписывают пользователям за нарушения, также шла бы в городской бюджет. Господин Казаков напомнил, что для выявления нарушений используются, в том числе, городские камеры и пешие инспекторы Городского центра управления парковками.

«Документ предусматривает инвестиции операторов в развитие городской инфраструктуры, в частности, создание велодорожек и специализированных парковочных зон для СИМ. Данное решение стало инициативой кикшерингов и было поддержано городом»,— прокомментировали в пресс-службе «МТС Юрент».



В пресс-службе «Яндекса» отметили, что места для велополос и парковок будут определены операторами совместно с городом. «В Петербурге требуется доработка инфраструктуры, которая адаптировала бы центр города для велосипедов и СИМ, что обеспечит горожанам требуемый уровень мобильности в данных районах в условиях безопасности»,— добавили в пресс-службе Whoosh.

С 1 июля Смольный ввел новые ограничения для электросамокатов: максимальная скорость устройств при движении по тротуарам, пешеходным дорожкам и зонам не должна превышать 10 км/ч. Нововведения прописали в постановлении губернатора, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц штраф составляет от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., для юридических лиц — от 200 до 500 тыс.

При этом фактически для СИМ закрыты Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы: в центре города с августа прошлого года запрещена парковка СИМ. В компаниях надеются, что диалог со Смольный приведет к тому, что в центре будут созданы парковочные места, которые позволят электросамокатом полноценно вернуться в эти четыре района. «Уверены, совместная проработка вопроса с городом позволит возобновить транспортное использование самокатов в центральных районах города»,— заметили в Whoosh.

Надежда Ярмула