Число аварий с участием электросамокатов продолжает падать

Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД опубликовал обзор о состоянии аварийности за девять месяцев 2025 года, в котором содержатся в том числе данные о ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, моноколеса и прочие устройства. Всего произошло 2,9 тыс. аварий с СИМ, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранено чуть более 3 тыс. человек. Аварийность и число раненых с СИМ, напомним, стабильно росла с 2018 года и впервые пошла на спад в 2025 году (см. “Ъ” от 31 июля).

Количество погибших в ДТП с СИМ продолжает расти. За девять месяцев число смертей выросло на 22,7%, достигнув 54 человека, включая пятерых детей. Большая часть жертв — 31 человек — погибли в авариях с электросамокатами в июле, августе и сентябре. Наибольшее число погибших — в Свердловской области (5), Санкт-Петербурге (5), Москве (4), Белгородской (3) и Самарской (3) областях.

Самое большое количество аварий с СИМ — в Москве (636), Костромской области (187), Санкт-Петербурге (146), Нижегородской области (143), Краснодарском крае (132). Комментируя данные, в столичном дептрансе обратили внимание на то, что столица является лидером по количеству поездок на электросамокатах среди городов: ежедневно только пользователи арендных самокатов совершают более 330 тыс. поездок. В ведомстве напомнили, что в городе введены обязательные номера для прокатных электросамокатов, в прошлом году в сервисах проката заработала верификация пользователей через Mos ID. Благодаря этой мере, отмечают в дептрансе, за девять месяцев число аварий с участием арендных СИМ в Москве снизилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число поездок выросло на 3 млн.

Аварийность с участием СИМ носит сезонный характер: рост числа ДТП начинается в апреле, с июля идет на спад, следует из данных НЦ БДД. В ряде городов прокат СИМ уже завершен. В столичном дептрансе заявили, что кикшеринговый сезон в городе завершается традиционно в ноябре. «Точная дата зависит от погодных условий. Пока на улице стабильный плюс, сервисы продолжают работу,— пояснили в ведомстве.— Мы внимательно следим за прогнозами и принимаем решение о завершении сезона, исходя из обеспечения безопасности». В 2026 году дептранс вместе с ГИБДД, ЦОДД и операторами проката обсудит возможность введения дополнительных мер по обеспечению безопасности.

Иван Буранов