В Ростове расчистили площадь Ленина под строительство фонтана

На пл. Ленина в Ростове-на-Дону завершена расчистка территории под строительство фонтана. Собственник — ООО «ЭнергоДонСтрой», прорабатывает вопрос проектирования объекта. Об этом сообщает donnews.ru со ссылкой на данные администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

О возвращении фонтана на пл. Ленина взамен ТЦ стало известно в марте 2025 года. Тогда архитектор Александр Ломтев предложил провести конкурс среди местных архитекторов для создания проекта фонтана.

В голосовании победил проект господина Ломтева, тем не менее архитектор не получил официального подтверждения, что проект будет реализован. Александр Ломтев направил обращения в департамент архитектуры Ростова-на-Дону и в Минстрой области.

В ответах власти указали, что возможное дальнейшее благоустройство фонтана на пл. Ленина в Ростове-на-Дону зависит от собственника участка — ООО «ЭнергоДонСтрой».

Наталья Белоштейн