В аэропорту Сочи могут начать тестировать беспилотники по доставке багажа

Международный аэропорт Сочи может стать одной из ключевых площадок для испытания беспилотных технологий перевозки багажа в 2026 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимира Волошина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

В числе возможных площадок для эксперимента также рассматриваются аэропорты Москвы и Пулково. По состоянию на ноябрь 2025 года Минэкономразвития совместно с Минтрансом формируют экспериментальный правовой режим, поскольку действующее законодательство не позволяет применять роботизированные системы в аэропортовой инфраструктуре.

По словам господина Волошина, внедрение беспилотных решений должно сократить время погрузки и разгрузки багажа и повысить эффективность работы наземных служб.

Проект постановления и программу эксперимента планируется представить в правительство в 2026 году. Базовым экспертным центром станет компания «Когнитив», резидент Российского промышленного кластера электроники и беспилотных технологий в Томской области.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания «ИрАэро» с 12 декабря открывает прямое авиасообщение между Сочи и Аланьей, рейсы будут выполняться один раз в неделю. Ранее маршрут был доступен только с пересадкой в Стамбуле.

Мария Удовик