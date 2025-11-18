Из Сочи запускают прямые рейсы в Аланью с 12 декабря

Авиакомпания «ИрАэро» с 12 декабря открывает прямое авиасообщение между Сочи и Аланьей. Согласно данным Ассоциации туроператоров, рейсы будут выполняться один раз в неделю. Ранее маршрут был доступен только с пересадкой в Стамбуле.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перелеты планируются по пятницам на самолетах Sukhoi Superjet 100. Время в пути составит около двух часов. Вылет из Сочи назначен на 20:30 с прибытием в Аланью в 22:30 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 23:30 и прибывает в Сочи в 1:30.

Стоимость перелета в одну сторону начинается от 7,6 тыс. руб. без багажа и от 10,6 тыс. руб. с багажом массой до 20 кг. Программа рейсов рассчитана на весь осенне-зимний сезон.

Аэропорт Сочи с 27 октября 2024 года перешел на осенне-зимнее расписание, включающее 71 направление. Из них 48 относятся к внутренним маршрутам и 23 — к международным.

Мария Удовик